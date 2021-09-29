‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol kaza sahnesinde direksiyon başına geçti, dublörü bile hayran kaldı!

Dizinin geçen hafta yayınlanan 105'inci bölümünde yer alan Fekeli ve Hakan'ın kaza sahnesi bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri olurken, klasik otomobillerin kullanıldığı sahnenin çekiminde İbrahim Çelikkol sürüş yeteneğiyle ekibi kendine hayran bıraktı.