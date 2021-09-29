Dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears’ı mutlu eden haber! Britney Spears’in vasilik davasında flaş karar çıktı!

Bir süredir babasıyla vasilik konusunda davalık olan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ı mutlu eden bir haber çıktı. Los Angeles mahkemesi bugün konuyla ilgili karara vardı.

KARAR VERİLDİ

Los Angeles mahkemesi bugün konuyla ilgili bir karara vardı. Bu karara göre; dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears, babasının güdümünden kurtuldu.