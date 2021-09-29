Haberler Günaydın Haberleri Dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears'ı mutlu eden haber! Britney Spears'in vasilik davasında flaş karar çıktı!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 01:53 Son Güncelleme: 30.9.2021 01:54

Dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears'ı mutlu eden haber! Britney Spears'in vasilik davasında flaş karar çıktı!

Dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears’ı mutlu eden haber! Britney Spears’in vasilik davasında flaş karar çıktı!

Dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears'ın bir süredir babasıyla olan davası sürüyordu. Los Angeles mahkemesi bugün konuyla ilgili bir karara vardı. Bu karara göre; dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears, babasının güdümünden kurtuldu. Sanatçının tüm servetini kontrol eden baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisi askıya alındı. İşte tüm detaylar...

Bir süredir babasıyla vasilik konusunda davalık olan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ı mutlu eden bir haber çıktı. Los Angeles mahkemesi bugün konuyla ilgili karara vardı.

KARAR VERİLDİ

Los Angeles mahkemesi bugün konuyla ilgili bir karara vardı. Bu karara göre; dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears, babasının güdümünden kurtuldu.

GEÇİCİ VASİ ATANDI

Sanatçının tüm servetini kontrol eden baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisi askıya alındı. CNN'de yer alan habere göre; Los Angeles mahkemesi, kamu muhasebecisi John Zabel'i Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak atandığını duyurdu.

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Dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears'ı mutlu eden haber! Britney Spears'in vasilik davasında flaş karar çıktı!
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