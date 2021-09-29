‘Kilo vermişim, pantolonum üstümde durmuyor’

ÜNLÜ sanatçı Yıldız Tilbe
, Harbiye Açıkhava'da beşinci kez konser verdi. Geceye klasik şarkısı 'Delikanlım
' ile başlayan Tilbe, kendine has stiliyle izleyici karşısına çıktı. Parlak terlikleri ilgi çeken sanatçı, pantolonuyla da sahnede ışıl ışıldı. Sanatçı, kıyafetiyle ilgili "Kilo vermişim, pantolon üstümde durmuyor, kalkıp gidiyor" diyerek herkesi güldürdü. Tilbe'yi izleyenler arasında Aşkım Kapışmak
, 'Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz' oyuncuları Mazhar Alican Uğur
ve Tevfik Erman Kutlu
da vardı. Tilbe 25 Ekim'de altıncı kez Harbiye'de olacak.