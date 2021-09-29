Haberler Günaydın Haberleri Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın’la bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti!
Giriş Tarihi: 29.9.2021 18:09 Son Güncelleme: 29.9.2021 19:19

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın’la bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti!

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın’la bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Mehmet Ali Erbil, bir dönem Emel Sayın’la aşk yaşadığını ilk kez açıkladı. Ünlü şovmen, “Emel Sayın’la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. ‘Aşkım Aşkım’ dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi. Emel Sayın için ‘Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum.” İfadelerini kullandı. İşte ünlü şovmenin açıklamasının detayları…

Evinde düşerek yoğun bakıma kaldıran ve iyileştikten sonra sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. İyileştikten sonra önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil'den bugün yepyeni bir itiraf geldi.

"EMEL SAYIN'LA BERABERDİM"

Ünlü şovmen, yıllar önce Emel Sayın'la yaşadığı aşkla şimdi gündeme geldi. Erbil, "Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam." dedi.

"AŞKIM AŞKIM DİZİSİNDEN ÇOK ÖNCE OLAN BİR İLİŞKİYDİ"

Ayrıca ünlü şovmen, "Aşkım Aşkım dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi. Emel Sayın için 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın’la bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti!
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