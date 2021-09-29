Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın’la bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti!

Evinde düşerek yoğun bakıma kaldıran ve iyileştikten sonra sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. İyileştikten sonra önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil'den bugün yepyeni bir itiraf geldi.
"EMEL SAYIN'LA BERABERDİM"
Ünlü şovmen, yıllar önce Emel Sayın'la yaşadığı aşkla şimdi gündeme geldi. Erbil, "Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam." dedi.
"AŞKIM AŞKIM DİZİSİNDEN ÇOK ÖNCE OLAN BİR İLİŞKİYDİ"
Ayrıca ünlü şovmen, "Aşkım Aşkım dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi. Emel Sayın için 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum." ifadelerini kullandı.