Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın’la bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti!

"AŞKIM AŞKIM DİZİSİNDEN ÇOK ÖNCE OLAN BİR İLİŞKİYDİ"

Ayrıca ünlü şovmen, "Aşkım Aşkım dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi. Emel Sayın için 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum." ifadelerini kullandı.