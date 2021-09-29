Miss Turkey güzelleri Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli: Çocuk da yaparız, kariyer de!

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Miss Turkey yarışmasının ilk üç güzeli Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli Bi Başka kanalında Melis Güvenç'in sorularını yanıtladı. Üniversite eğitimleri devam eden üç güzel, yarışmadan sonra gelen tekliflerden çok eğitimlerinin tamamlanmasına daha çok önem verdiklerini söyledi. Eğitimleri sonrası ise oyunculuk yapmaya sıcak baktıklarını anlatan Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, güzelliklerinin tescillenmesinden sonra ise "Sadece yakın çevremize güzel gelmiyormuşuz" dedi. Yarışma sonrası planladıkları kariyer yolculuğundan da bahseden Miss Turkey güzelleri aşık oldukları takdirde işlerini ve kariyerlerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Ayakları yere sağlam basan güçlü kadınlarız. Çocuk da yaparız kariyer de… İkisi de aynı anda sürdürülebilir şeyler" açıklamasında bulundu.

Yarışma sonrası heyecanınız ne şekilde devam ediyor nasılsınız?

Şira Sahilli: Dilara'nın Miss Word'e gidiş tarihi daha yeni belli oldu. Benim altı ay sonra netleşecek.

Cemrenaz Turhan: Dilara'nın tarihi belli olduğu için o daha heyecanlıdır diye düşünüyorum. Ama ikimiz de kasım ortası gideceğiz. İkimiz de sudan çıkmış balık gibiyiz bakalım nasıl geçecek… İnşallah ülkemiz, güzelce hazırlanıp güzel güzel temsil edeceğiz.

Peki yarışmadan bu yana neler oldu, neler bitti? Siz hala böyle bir şaşkınlık ve heyecan içinde misiniz yoksa bu tempoya hemen adapte oldunuz ve sanki içine doğduğunuz bir şeymiş gibi geldi mi. Ne durumdasın?

Dilara Korkmaz: İki dediğinize de katılıyorum. Çok yoğun bir tempo, alışması çok zor ama aynı zamanda sanki hep bu şekilde koşturuyormuşum gibi… Mesela bugün Ankara'ya gideceğim. Yani bu koşuşturma içinde yaşarken her şey bir anda gelişti. Çok yoğun geçti ama çok keyifliydi. Çok kıymetli insanlarla bir araya gelmek için imkanımız oldu.

Cemrenaz Turhan: Ben sudan çıkmış balığa döndüm ama yine de çok eğleniyorum, süreç çok keyifli ve heyecanlı geçiyor şimdi tabi daha anlayamadık. Çekimden çekime gidiyoruz. Sürekli röportaj veriyoruz ama umarım tadını çıkaracağınız zamanlar da gelecek.

Şira Sahilli: Çalıştığımız insanlar çok deneyimli olduğu için biz çok sudan çıkmış, balık gibi olsak da o kadar güzel yönlendiriyorlar ki bizi çok rahatız aslında...