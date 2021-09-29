‘Mutfak Bahane’de özel sürpriz!

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv
'nin sevilen programı Zahide Yetiş
ile Mutfak Bahane'de; Aysu
ve İbrahim
çifti, beş tam altın için mücadele etti. Menüleri ile iddialı olan çift, Sivas
yöresinden hıngel yaparken tatlıyı fırında unutup yaktı. Market alışverişinde üç malzemesi eksik çıkan günün yarışmacılarından İbrahim'in gözü bağlandı, yiyecekleri tanıma karşılığında yarışmacıya ek puan verildi. Aysu da bir ek puan almak için, yufkayı ince açmaya çalıştı. Yetiş'in tüm hanımlara bir de sürprizi vardı. Börek ustası Birsen Egi
'den hamur açma tüyolarının verildiği program ilgiyle izlendi. Boşnak
böreğinin de inceliklerini anlatan Egi, kıyma, soğan, karabiber, yağ ve tuzdan oluşan iç harcı koyduğu böreği stüdyoda yarışmacılar ve ekran başındaki izleyenler için yaptı.