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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Pazartesilerin galibi ‘Kalp Yarası’

Pazartesilerin galibi ‘Kalp Yarası’
ATV'nin pazartesi akşamları ekranlara getirdiği 'Kalp Yarası', on üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. 'Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 6.16 izlenme oranı ve yüzde 18.05 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi, #KalbimSensiz etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 13'üncü bölümde; Ayşe, karşısına çıkan Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesiyle bir an umutlansa da Ferit'in fikrini değiştirmesi o kadar kolay değildi. Azade eline geçen video ile Ayşe'nin suçsuzluğunu kanıtlamak yerine görüntüleri saklamayı tercih etti. Ferit, Azade'ye sert bir şekilde tepki göstererek Ayşe'nin avukatı olduğunu ve suçsuzluğunu kanıtlayacağını söyleyince konakta kıyamet koptu.
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Pazartesilerin galibi ‘Kalp Yarası’
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