Sisi’nin sanal aşk tuzağı mahkemeye taşındı! Seyhan Soylu’dan çok konuşulacak iddialar!

SİSİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Seyhan Soylu hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.

BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPTI

Basın mensuplarına açıklama yapan Seyhan Soylu ise 'Aslında sanık olarak değil ben burada şikayetçiyim. Şahısla 1 yıl kadar flörtümüz oldu ve bana maddi ve manevi bir sürü kayıp yaşattırdı. Bu büyük bir oyunmuş' şeklinde konuştu.

SANAL AŞK OYUNU İDDİASI

Genç kızlara seslenen Soylu, 'Çok dikkat etsinler. Çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman yaratıyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar' sözlerini sarfetti.

'AYNI OLAYI BİRÇOK ÜNLÜYE YAPTILAR'

Bu durumun birçok ünlünün başına geldiğini iddia eden Soylu, 'Bunu birçok ünlüye, Fatih Ürek'e, Ebru Hanım'a, Yıldız Hanım'a, tiyatroculara, assolistlere bırakın onu Yaşar Gaga'ya yapmışlar. Adam kanserken kendilerine aşık etmişler ve kanser sürecini hızlandırmışlar. Maalesef bu kötü kalplilerin insanların kalpleriyle oynamaları hem Allah katında hem de hukuki olarak bir suç' dedi.