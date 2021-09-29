Sisi’nin sanal aşk tuzağı mahkemeye taşındı! Seyhan Soylu’dan çok konuşulacak iddialar!

Seyhan Soylu, dolandırıldığını iddia ederek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayetin Soylu, sosyal medya üzerinden bir kişi ile görüştüğünü, hiç görmediği kişiye aşık olduğunu söyleyerek bu kişinin kendisinden 20 bin dolar istemesi üzerine parayı Fenerbahçe Parkı'na götürüp bıraktığını, parayı gelip alan olmayınca tekrar geri aldığını belirtmişti. Aynı zamanda Soylu, bir süre sonra kandırıldığını ve çevresindeki başka ünlü isimlerin de bu tuzağa düştüğünü iddia etmişti.
SİSİ VE SANAL AŞKI DAVALIK OLDU
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu suç duyurusunun ardından, Aksel E. isimli şahıs da harekete geçerek Soylu'dan şikayetçi oldu. İki tarafın birbirinden şikayetçi olmasından sonra 'Sisi' kalaplı Soylu, A.E. isimli şahısla davalık oldu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Aksel E.'nin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlediği iddianamede, müşteki A.E. ve şüpheli Seyhan Soylu'nun Instagram isimli sosyal medya uygulamasında tanıştıkları, bir süre arkadaşlık ettikten sonra müştekinin görüşmek istemediği, şüphelinin ise müştekiye ait özel hayatına ilişkin görüntü ve videoları hikayesinde paylaştığı, müştekiye 'sapık' şeklinde hakarette bulunduğu ve şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
SOYLU'NUN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Seyhan Soylu'nun 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, kendisini aşık edip kandırdığını iddia ettiği A.E. ile davalık oldu.
DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde müşteki Aksel E. ve müşteki avukatı mahkeme salonunda hazır bulunurken, sanık Seyhan Soylu duruşmaya katılmadı.
'SANIKLA GÖNÜL İLİŞKİM SÖZ KONUSU OLAMAZ'
Duruşmada müşteki A.E., sanık Seyhan Soylu'dan şikayetçi olduğunu söyleyerek 'Sanık 6 ay önce gelip benden özür diledi ancak paylaşımlarına devam etti. Ben sanığı bizzat tanımıyorum. Tanımadığım bir şahıs, benim ismimi ve fotoğraflarımı kullanıp sahte bir hesap açarak sanıkla iletişime geçmiş. Sanık bu durum yüzünden böyle paylaşımlar yapmış. Sanıkla bir gönül ilişkim söz konusu olamaz' dedi.
SİSİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Duruşma sonu mahkeme, sanık Seyhan Soylu hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPTI
Basın mensuplarına açıklama yapan Seyhan Soylu ise 'Aslında sanık olarak değil ben burada şikayetçiyim. Şahısla 1 yıl kadar flörtümüz oldu ve bana maddi ve manevi bir sürü kayıp yaşattırdı. Bu büyük bir oyunmuş' şeklinde konuştu.
SANAL AŞK OYUNU İDDİASI
Genç kızlara seslenen Soylu, 'Çok dikkat etsinler. Çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman yaratıyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar' sözlerini sarfetti.
'AYNI OLAYI BİRÇOK ÜNLÜYE YAPTILAR'
Bu durumun birçok ünlünün başına geldiğini iddia eden Soylu, 'Bunu birçok ünlüye, Fatih Ürek'e, Ebru Hanım'a, Yıldız Hanım'a, tiyatroculara, assolistlere bırakın onu Yaşar Gaga'ya yapmışlar. Adam kanserken kendilerine aşık etmişler ve kanser sürecini hızlandırmışlar. Maalesef bu kötü kalplilerin insanların kalpleriyle oynamaları hem Allah katında hem de hukuki olarak bir suç' dedi.