Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 29 Eylül 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Eylül 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Eylül 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KORKU SATAN DÜNYA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Kendini yorgun hissettiğin bir gündesin. Bu yorgunluk bazı konularda dalgın olmana sebebiyet verebilir ve iş yerinde birtakım aksaklıklara çanak tutabilir.

Boğa: Huzurlu bir şekilde uyanmak, kendini iyi hissetmeni sağlıyor. Bugün bu iyiliği yaşantına yansıtacak ve çevrendeki kişileri de etkileyeceksin.

İkizler: Uzun zamandır hayata geçirmek istediğin konularda somut adımlar atacaksın. Geleceğini kendi ellerinle, daha iyiye doğru, inşa ediyorsun.

Yengeç: İyi niyetini suiistimal eden kişileri görmek, seni oldukça sinirlendirecek. Hem iş hayatında hem de aile hayatında bu durumla karşılaşıyor olmak derin düşünceleri beraberinde getirebilir.