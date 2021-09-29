Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 29 Eylül 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Eylül 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Eylül 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KORKU SATAN DÜNYA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Kendini yorgun hissettiğin bir gündesin. Bu yorgunluk bazı konularda dalgın olmana sebebiyet verebilir ve iş yerinde birtakım aksaklıklara çanak tutabilir.
Boğa: Huzurlu bir şekilde uyanmak, kendini iyi hissetmeni sağlıyor. Bugün bu iyiliği yaşantına yansıtacak ve çevrendeki kişileri de etkileyeceksin.
İkizler: Uzun zamandır hayata geçirmek istediğin konularda somut adımlar atacaksın. Geleceğini kendi ellerinle, daha iyiye doğru, inşa ediyorsun.
Yengeç: İyi niyetini suiistimal eden kişileri görmek, seni oldukça sinirlendirecek. Hem iş hayatında hem de aile hayatında bu durumla karşılaşıyor olmak derin düşünceleri beraberinde getirebilir.
Aslan: Yaşam yolunda karşına çıkan her engelle, güçlü bir şekilde mücadele ediyorsun. Hırs ve mücadele savaşın, gidişatından memnun olmadığın konularla da ilgilenmeni sağlayacak.
Başak: Zaman ile aran pek iyi olmayabilir. Kendince rayına oturttuğunu düşündüğün planların istediğin gibi işlemediğini görmek seni hayal kırıklığına uğratabilir.
Terazi: İnsanlarla kurduğun ilişkilerde bugün, çok önemli geri dönüşler alacaksın. İşyerinde verdiğin emeklerin karşılığı sana terfii haberi ile geri dönebilir.
Akrep: Günün ilk dakikalarından itibaren planlı ilerlemek isteyeceksin. Programlarını bu yönde yapabilir ve sana zarar veren alışkanlıklarına veda edebilirsin.
Yay: Verdiğin kararların sonuna kadar arkasında duracağın bir gündesin. Geçmişte çektiğin kararsızlıkları, üzerinden atmanın hafifliğini hissedeceksin.
Oğlak: Şüphe konusundaki düşüncelerin aklında geniş yer tutuyor. Günün geneli senin için tereddütlü geçerken, arkadaşınla yapacağın konuşma yüreğine su serpecek.
Kova: Günün büyük bir kısmı senin için yorucu geçecek olsa da sana iyi gelecek konulara hakimsin. Kişisel gelişimine yönelip kurs araştırmaları yapabilirsin.
Balık: Sabah erkenden kalkmak bugün daha zor geliyor. Sorumluluklarını hatırlamak sana ayağa kalkma gücü verecek olsa da gece geç yatmanın pişmanlığını gün boyunca hissedeceksin.
KORKU SATAN DÜNYA
21. yüzyıl teknolojinin kendisini her alanda hissettirdiği, neredeyse her şeye kolayca ulaşabildiğimiz bir dönemdeyiz. İstediklerimizi elde ederken zorlanmıyoruz ama bir o kadar da korkuyoruz. Korkuyoruz ve davranışlarımızı değiştiriyoruz. İçimize kapanmaya, daha çok susmaya başlıyoruz. Dijital diktatörlük, çemberi daraltmaya çoktan başladı…
Mutasyon, Karantina…
Öyle bir süreci sırtımızda taşıyoruz ki "Mutasyon, karantina, pandemi ve mesafe kelimelerini" gündelik iletişim diliminin en temeline monte ettik. En büyük korkularımızın başında sosyal kaygılarımız geliyor. Bu korku basit bir korku da değil üstelik. Bütün davranışlarımız sonucunda, acaba dediğimiz şey hayatımızın tam ortası aslında.
Gladyatörlerden, Sanal Krallara
Eski Roma'da gladyatörlerin bir arenada çarpıştığını, sona kalan savaşçının da kazandığını görürüz. Şu anda yaşadığımız süreçte bundan farklı değil aslında. Bu sefer bizler bir birey olarak kozlarımızı dijital dünyada paylaşıyoruz ve bunun denetleyicisi de sanal krallar, internetin kapı bekçileri. Öyle ki yanlış bir harekette de sosyal medya linçleri eksik olmuyor. Acımasızlık sadece isim değiştirdi, hepsi bu!
Söylesene Dünya Nedir Derdin?
Ses çıkarmadığımız ve tepki gösteremediğimiz her konunun bir gün bizlerin de başına gelebileceğini düşünmek korkunun bir başka hali değil de nedir? Gördüğümüz her haber, izlediğimiz her video "İnşallah bir gün ben de bu duruma düşmem" dedirtiyor. Ancak bunun için bir girişimde bulunuyor muyuz? Tüyler ürperten detayları da barından bu dünyanın derdi her ne ise, insana da elini kolunu bağlatmış.
Günümüzden geçmiş çağlara bakıldığında teknolojinin gelişimi ve tüketimi arasında uçurum olduğunu söyleyebiliriz. Nerede o eski bayramlar? Bu sözü duymayanınız var mı? Eminim yoktur. Bunu duyduğunuzda aklınıza gelen tek şey geçmiş oluyor. Yaşanan her şeyin günümüzdeki kadar yapay değil, gerçek temellerde olduğunu biliyoruz. Korkuyu satan dünyanın istediği de bu değil mi zaten, gelecek için eli kolu bağlı durmak.
Bu Denklemin Arasından Nasıl Çıkacağız?
Etik değerler gütmeye çalışıyor ve günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında hepimizin olduğu şey yalnızca bir "vicdan". Dünya her geçen gün vahşileşmeye yüz tutmuş gibi gözükse de 21. Yüzyılın emeklediği yıllardan geçiyoruz. Dolayısıyla insanlar savruluyor olabilir, ama unutmayın düzlüğe çıkacağız. Hele unutmayın, çocuklarımız bizim yaşadığımız bu süreçlerin hiç birini yaşamayacak.
Dünyanın en sıkışık günlerinden geçerken, coğrafyamızın en hararetli döngüsünde, tünelin ucunda ışığı göremiyor ve kişisel hayatınızda tıkandığınızı düşünüyorsanız kendinize şu cümleyi tekrar edin; "Bu böyle kalmayacak! Peki ben ne yapabilirim?"