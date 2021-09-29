Yılın en iyileri Turkuvaz’da!

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen Altın Objektif Ödülleri Töreni yapıldı. Geceye; 7'si GÜNAYDIN olmak üzere toplam 14 ödülle Turkuvaz Medya damga vurdu. Törende Yusuf İzel
; 'Sadrazam dedesi öldürüldü, cesedi sokaklarda gezdirildi', Merve Yurtyapan
; Hülya Koçyiğit
röportajı, İlker Gezici
; 'Jüri üyesinin oğluna torpil', Ömer Karahan
; 'MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı'nın bilgisayarından terör talimatı çıktı' ve 'Erol Büyükburç'un mezarı açıldı', Hakan Uç
; 'FETÖ'nün yeni propaganda yuvası Spotify' haberleriyle ödül aldı.
Aynı gecede Yusuf İzel'e Basın Meslek Onur Ödülü de verildi. Gecede atv dizisi 'Kardeşlerim'; Yılın Drama Dizisi, Alina Boz
; Yılın En İyi Drama Oyuncusu seçildi. Kenan İmirzalıoğlu
; En İyi Program Sunucusu, Atv'de Kahvaltı Haberleri'ni sunan Hilal Özdemir
; Yılın Haber Spikeri ödülünün sahibi oldu. A Spor'daki 'Takım Oyunu'; Yılın Spor Tartışma Programı seçilirken, Yılın Sabah Kuşağı Programı ödülü ise atv klasiği 'Müge Anlı
ile Tatlı Sert'e verildi. Gecede Takvim Gazetesi de bir ödül aldı.
'25 YILDIR BERABER YÜRÜDÜK BERABER BÜYÜDÜK'
Sibel Can
; Hakan Bilgin ve Özge Özder'in sunduğu geceyi 6 şarkısıyla renklendirdi. MGD 25. Yıl Özel Ödülü'nü de alan sanatçı, şunları söyledi:
"Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hayatımın en özel gecesinde sahneye çıkıyorum. Dostluğumuz hiç bozulmasın. 25 yılda beraber büyüdük, beraber yürüdük. Sizi ben hiç kırmadım, siz de beni kırmadınız."