Giriş Tarihi: 30.9.2021

Havalar soğuyor diye su içmeyi azaltmayın DİDEM SEYMEN

Gebeler havaların soğumasıyla birlikte su tüketimlerini azaltabilir. Ancak yetersiz su alımında enfeksiyon riski artacağından erken doğum gibi ciddi sorunlar oluşabilir. Öte yandan C vitamini bakımından zengin beslenmek de enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artıracaktır