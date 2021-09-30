Havalar soğuyor diye su içmeyi azaltmayın

Kış aylarında havaların soğuk olması ve kapalı alanlarda kalma süresinin artması ile bulaşıcı hastalıkların daha sık görüldüğünü belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan Çalışkan
Furtuna, "Kış aylarında gebelik geçirecek anne adayları enfeksiyon kapma ve bebeğinin etkilenme ihtimaline karşı yaz gebelerine göre daha endişeli olabilir" diyor. Furtuna, bu dönemi kolay atlatabilmeleri için gebelere altın değerinde önerilerde bulundu…
BOL BOL BALIK TÜKETİN
Kış mevsimi sebze ve meyve açısından tam bir C vitamini kaynağı. C vitamini tartışmasız bağışıklık sisteminin en güçlü silahlarından biri olduğundan gebeler beslenmelerinde mutlaka portakal
, mandalina
, greyfurt
, brokoli
, karnabahar
, havuç, kereviz
ve yeşil yapraklı sebzelere yer vermeliler. Ayrıca bu besinler posa açısından da zengin olduğundan gebelikte yavaşlayan boşaltım sisteminin düzeltilmesine de katkı sağlayacaktır.
Soğuyan havalarla birlikte gebeler daha az miktarda su tüketmeye başlayabilir. Yetersiz su alımında enfeksiyon riski artacağından erken doğum gibi ciddi sorunlar oluşabilir. Su içmeyi hatırlamak için masanızdan su dolu şişenizi eksik etmemelisiniz.
Yaz mevsiminde güneşten aldığımız D vitaminini kış mevsiminde bolca bulduğumuz balıklardan alabilirsiniz. Balıklar tam bir omega kaynağı olduğu için bebek gelişimine de etkisi çok fazladır.
PAMUKLU KIYAFET GİYİN
Soğuk havalarda ısınmak için kat kat giyilen sentetik ve naylon yapıdaki kıyafetler, terlemeyi arttırarak mantar problemlerine neden olabilir. Bu sebepten pamuklu, hava geçiren kıyafetler seçmeye dikkat etmelisiniz. Yağışlı havalarda kayma, düşme riskine karşı da tabanı kaymayan kauçuk ve benzeri materyallerden olan ayakkabıları tercih etmelisiniz.
Malum önümüzdeki kış mevsimi; grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğü mevsimdir. Gebeler hasta olmaktan, bebeklarinin zarar görmesinden korkarlar. Mevsimsel hastalıklara yakalanmamak için hasta olan kişilerle temas etmemelisiniz. Grip aşısı
olabilirsiniz. Hasta olduğunuzu anladığınız takdirde dinlenip, bol sıvı tüketebilirsiniz. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmamalısınız. Burun tıkanıklığı oluşursa deniz suyu ile açabilirsiniz veya soğuk buhar ile daha kaliteli uyku uyuyabilirsiniz. Ihlamur, zencefil gibi bitki çayları tüketerek bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz. Öksürük, ateş, halsizlik; 3 günden uzun sürüyorsa doktorunuzla iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.
HAREKETSİZ KALMAYIN
Havaların soğuması ile kapalı alanda daha çok kalan gebeler hem psikolojik olarak hem de fiziksel açıdan zorluklar yaşayabilir. Gebelere eğer doktorları tarafından yatak istirahati önerilmediyse, uygun kıyafetler ile günde 30 dakika açık havada yürüyüş öneriyoruz. Spor yapmak hem onlara hem bebeklerine iyi gelecektir.