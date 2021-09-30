İbrahim Çelikkol kaza sahnesini dublörsüz çekti

ATV
ekranında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova
' dördüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan 105'inci bölümünde yer alan Fekeli
ve Hakan
'ın kaza sahnesi, bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Klasik otomobillerin kullanıldığı sahnenin çekiminde İbrahim Çelikkol
sürüş yeteneğiyle ekibi kendine hayran bıraktı.
Biri 1976 model, diğeri 1978 model iki otomobilin kullanıldığı, trafiğe kapalı alanda çekilen kaza sahnesinde profesyonel sürücüler görev aldı. Sahneyi kendisi çekmek isteyen Çelikkol, dublörünün yerine direksiyonun başına geçti ve müthiş performansıyla sahnenin tek seferde çekilmesini sağladı. Çelikkol'un sürüş yeteneği dublörünü bile etkiledi.