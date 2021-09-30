İbrahim Tatlıses’in alacağı para dudak uçuklattı! Milyonluk anlaşmaya imza attı!

İbrahim Tatlıses, konser öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Tatlıses, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" demişti.