İbrahim Tatlıses’in alacağı para dudak uçuklattı! Milyonluk anlaşmaya imza attı!

Kuruçeşme Açıkhava'da üç gün üst üste sahne alan İbrahim Tatlıses, yeni bir konser anlaşmasına imza attı. Usta sanatçının, Belarus'taki bir otelle altı konser için dudak uçuklatan bir rakama el sıkıştığı konuşuluyor.
12 yıl aradan sonra ilk konserini veren, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği arabesk müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses'e adeta talih kuşu kondu.
Kuruçeşme Açıkhava'da üç gün üst üste sahneye çıkan ve biletleri günler öncesinden tükenen Tatlıses, yoğun ilgi karşısında organizatörleri de harekete geçirdi.
Konserlerinde dünden bugüne klasikleşmiş şarkılarını seslendiren 69 yaşındaki sanatçının, önceki gün milyonluk bir anlaşma için masaya oturduğu iddia edildi.
7 MİLYON TL!
Akşam gazetesinin haberine göre; 'İmparator' lakabıyla tanınan şarkıcı, ilk yurtdışı konseri için Belarus'taki bir otelle el sıkıştı. Tatlıses, altı konser için toplam yedi milyon TL kazanacak.
'İbo Show' programının ardından sevenlerinin konseri özlemini de dindiren ve seyircilerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği İbrahim Tatlıses, ilk yurtdışı konserini Belarus'ta verecek.
'İmparator' sahneye çıkmadan önce konser alanının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülmüştü. Dinleyicisiyle Boğaz'ın kıyısında buluşan İbo, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirmişti.
İbrahim Tatlıses, konser öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Tatlıses, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" demişti.