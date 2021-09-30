İbrahim Tatlıses’in düğün çıkışına ilk eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!

"DÜĞÜNE FALAN GELMEM"

Bizler yüce dinimizin esaslarına, örflerimize ve geleneklerimize bağlı olduğunuzdan ablamlar rica ettiler, İbrahim Bey Ankara Çakır Gazinosu'nda sahne alıyordu. Ankara'ya kaldığı otele gittik, damadın ağabeyi Mahmut, Allah'ın emri ve peygamberin kavli ile İbrahim Bey'den Gülşen Sara kızımızı istedi. 'Tamam daha iyi, hiç olmazsa akrabadır' diyerek olumlu cevap verdi. Şanlıurfa'ya döndük ve ne yazık ki yine hiçbir yardımda bulunmadı. Yine de telefon açıp düğün için kendisinin müsait olacağı bir tarih istedik. 'İstediğiniz zaman yapın ben kız babasıyım, düğüne falan gelemem' dedi ve ne düğüne geldi ne de aradı. Ne acayip Melek Zübeyde'nin düğününe katıldı ve düğünde su dağıttığını söyleyen yine kendisi…