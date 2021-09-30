İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

"BANA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Ersoy, "Tehdit mesajları geldi bana, kendi ailesinden birisinden. Ben onunla hiç davalık olmak istemedim, yaşanan güzel günlerin hatırına görünen o ki benim elimde olan delilleri ortaya dökmem gerekir. Bu çıkan haberler olayın gerçeğini yansıtmıyor. 2009 yılından itibaren bana attığı mesajlar, mailler ben biraz tembel bir insanım mesajlarımı silmemişim bana böyle bir iftira atılınca o mesajlara ulaşabiliyorum attığı mesajlar duruyor" dedi. İş adamı M.Y. ile 20 yaşındayken tanıştığını, 30 yaşlarına geldiğini söyleyen Ersoy, "Benim en güzel yıllarımı yedi, üstüne çirkin iftiralarla beni bu durumlara getirmesi hoş değil. Beni kullandı" ifadelerini kullandı.