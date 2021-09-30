KKTC’de Bülent Ersoy’un orkestrasına şok! 21 müzisyenin PCR testi sahte çıkınca tutuklandılar

"RAPORU DÜZENLEYEN KKTC VATANDAŞLARI VE OTEL YÖNETİCİLERİ SERBEST"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu, raporu veren hastane yetkilisi ve raporu imzalayan doktorun serbest olduğunu ancak raporun verildiği müzisyenlerin tutuklanmasının mantıklı olmadığını dile getirerek, "Kıbrıs'a konser vermek için giden 21 müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen KKTC vatandaşları ve otel yöneticileri serbest" ifadelerine yer verdi.