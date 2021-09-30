Haberler Günaydın Haberleri 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da bomba gibi esecek! 'Kuruluş Osman'nın yeni sezon 2. tanıtımı bugün yayınlandı
Giriş Tarihi: 30.9.2021 22:10 Son Güncelleme: 30.9.2021 22:40

'Kuruluş Osman' yeni sezonda da bomba gibi esecek! 'Kuruluş Osman'nın yeni sezon 2. tanıtımı bugün yayınlandı

’Kuruluş Osman’ yeni sezonda da bomba gibi esecek! ’Kuruluş Osman’nın yeni sezon 2. tanıtımı bugün yayınlandı

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman' bu sezon da izleyicilerini büyülemeye devam edecek. Üçüncü sezona yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonu 6 Ekim'de başlıyor. Dizinin üçüncü sezon 2. tanıtımı bugün ekranlara geldi. İşte merakla beklenen 'Kuruluş Osman'nın yeni sezon 2. tanıtımı...

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile 6 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı.

İZLENME REKORLARI KIRDI

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.

'Kuruluş Osman' yeni sezon 2. tanıtımı... "Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim!" | Video

YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLDİ

'Kuruluş Osman'ın ikinci fragmanında, merakla beklenen Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekerken, uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri verildi.

MALHUN HATUN TEPKİLİ!

'Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden Selcan Hatun'un dönüşünü müjdeleyen tanıtımda, Bala Hatun'un bebek beklediğini öğrenen Malhun Hatun'un tepkisine de yer verildi.

TANITIM DİKKAT ÇEKTİ

Görkemli kadrajları ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, üçüncü sezona dair beklentilerin zirve yapmasına neden oldu!

KIYASIYA MÜCADELE!

Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak üçüncü sezonunda Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Kuruluş Osman' yeni sezonda da bomba gibi esecek! 'Kuruluş Osman'nın yeni sezon 2. tanıtımı bugün yayınlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA