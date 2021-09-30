’Kuruluş Osman’ yeni sezonda da bomba gibi esecek! ’Kuruluş Osman’nın yeni sezon 2. tanıtımı bugün yayınlandı

KIYASIYA MÜCADELE!

Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak üçüncü sezonunda Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.