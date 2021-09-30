‘Kuruluş Osman’a 16 yeni oyuncu katıldı

Üçüncü sezona yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim'de başlıyor.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ
'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz
'ın ve başrolünü Osman Bey
karakteriyle Burak Özçivit
'in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.
Yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla sezona başlayacak 'Kuruluş Osman'da; Serhat Kılıç
, Yıldıray Şahinler
, Rüzgar Aksoy
, Şeyma Korkmaz
, Serdar Kayaokay
, Melis Gürhan
, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.
YENI BÖLÜMLERİ EZBER BOZACAK 'KURULUŞ
Osman'ın yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada; yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyledi.