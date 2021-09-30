Şarkıcı İrem Derici’nin hayali gerçek oldu… Kesenin ağzını açtı!

İrem Derici'nin kariyeri boyunca katıldığı programlar, hakkında çıkan gazete kupürlerinden hazırlanan bir VTR ile başlayan konserin açılış şarkısı 'Ben Tek Siz Hepiniz' oldu. Provaları yaklaşık iki ay süren ve 150 kişilik büyük bir ekiple çalışan popçu, hitleri ve özel olarak seçtiği coverlardan oluşan 24 şarkılık bir repertuvar hazırladı.