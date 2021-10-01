Ayla filmi gerçek hikayesi ne, çekimleri nerede yapıldı? Ayla filmi konusu gerçek mi, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Ayla filmi konusu gerçek mi, oyuncuları kimler? Sorusu ile binlerce izleyicinin gündemine geliyor. Yapım; 1950 yılında gerçekleşen Kore Savaşı'nda yaşanan dramatik bir olayı konu alırken aynı zamanda 2017 yılında vizyondaki yerini alan yapım izleyenlerini adeta gözyaşlarına boğmuştu. Peki, Ayla filmi konusu gerçek mi, nerede çekildi? Ayla filmi ne anlatıyor, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

AYLA FİLMİ KONUSU GERÇEK Mİ?

1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulununan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Türkiye ve Kore'de gerçekleşti.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

90. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Filmi kategorisinde aday adayı gösterilen Ayla filmi, elemeler sonrası aday olamadı. Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan Ayla'nın oyuncuları şöyle:

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor - Süleyman astsubay (2010)

Kim Seol - Ayla (1950)

Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)

Ali Atay - Ali astsubay

Taner Birsel - Binbaşı Fuat

Mehmet Esen - Albay Celal

Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun

Eric Roberts - Binbaşı General Coulter

Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali

Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği

Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage

Meral Çetinkaya - Nimet (2010)

Büşra Develi - Nimet (1950)

Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge

Ali Barkın - Pepe Muharrem

Burç Kümbetlioğlu - Celal

Duygu Yetiş - İclal

İlber Gürtunca - İlhan

Caner Kurtaran - Sadık

Damla Sönmez - Nuran

Kang Yeon Jeong - Ji-Min

Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği

Koray Ergün - Halit

Mine Teber - Nevsal

Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği

Claudia Kooij - Marilyn Monroe

Johnny Young - Teğmen Lee

Chaby Han - Sung Joon

AYLA FİLMİ KONUSU

1950 yılında Kuzey Kore savaşında, Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı nedeniyle Türkiye'den de bölgeye asker sevk edilir. Askeri birlik içinde bulunan Süleyman Astsubaysavaş meydanında annesi ve babasını olmayan küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.