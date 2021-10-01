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Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:31 Son Güncelleme: 1.10.2021 09:35

Dilan Çiçek Deniz İngilizcesiyle karizmayı çizdirdi! Sosyal medyanın diline düştü

Dilan Çiçek Deniz İngilizcesiyle karizmayı çizdirdi! Sosyal medyanın diline düştü

Kırmızı elbisesi ile festival gecesine damga vuran tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz, yabancı basına verdiği İngilizce röportajıyla gündeme geldi. Festivalden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, dekolteli kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Güzel oyuncunun yabancı basına verdiği röportaj da sosyal medyada gündem oldu. Çicek'in İngilizce konuşması alay konusu oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz’in sosyal medyanın diline düşen konuşması…

Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne katılan Dilan Çiçek Deniz, yabancı basına röportaj verdi. Güzel oyuncu, zayıf İngilizcesiyle sınıfta kaldı. 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle çok beğenildi.

Dilan Çicek Deniz'in İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada olay oldu

Davete damga vuran Deniz, yabancı basının da büyük ilgisini çekti. Gazeteciler, Hollywood yıldızı edasıyla festivalde ışıldayan oyuncuyla röportaj yapmak için sıraya girdi. Güler yüzüyle kameralar karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü.

SEVENLERİ ŞAŞTI KALDI

Şıklığıyla herkesin başını döndüren oyuncu, röportaj sırasında zayıf İngilizce'siyle sınıfta kaldı. Heyecandan ne dediği anlaşılmayan ve sadece kahkahalarıyla sohbeti sürdüren Dilan Çiçek'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Takipçileri oyuncuya, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan İngilizce öğrenmesi çağrısı yaptı.

İngilizce böyle zulüm görmedi yöresel İngilizce olmuş.

İngilizce İngilizce olalı böyle bir zulüm görmedi. Montaj sanmıştım ama gerçekmiş.

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Dilan Çiçek Deniz İngilizcesiyle karizmayı çizdirdi! Sosyal medyanın diline düştü
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