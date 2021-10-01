Dilan Çiçek Deniz İngilizcesiyle karizmayı çizdirdi! Sosyal medyanın diline düştü

Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne katılan Dilan Çiçek Deniz, yabancı basına röportaj verdi. Güzel oyuncu, zayıf İngilizcesiyle sınıfta kaldı. 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyayı salladı.
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle çok beğenildi.
Dilan Çicek Deniz'in İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada olay oldu
Davete damga vuran Deniz, yabancı basının da büyük ilgisini çekti. Gazeteciler, Hollywood yıldızı edasıyla festivalde ışıldayan oyuncuyla röportaj yapmak için sıraya girdi. Güler yüzüyle kameralar karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü.
SEVENLERİ ŞAŞTI KALDI
Şıklığıyla herkesin başını döndüren oyuncu, röportaj sırasında zayıf İngilizce'siyle sınıfta kaldı. Heyecandan ne dediği anlaşılmayan ve sadece kahkahalarıyla sohbeti sürdüren Dilan Çiçek'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu.
İngilizce böyle zulüm görmedi yöresel İngilizce olmuş.
İngilizce İngilizce olalı böyle bir zulüm görmedi. Montaj sanmıştım ama gerçekmiş.