Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında flaş gelişme! Savcı, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezasını istedi

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarının kasten adam öldürme suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğu ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılarak bu suç kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.

DAVA 4 KASIM'A ERTELENDİ

Yağmur Sarnıç ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için plan yapan Baycan Şenürek'in de aynı suçtan yargılanması istendi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.