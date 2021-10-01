Fenomen Mehmet Javeed ve Yusuf Şenli anlattı: Sosyal medyada herkes sahte!

Fenomenlerin samimi olmadığını söyleyen TikTokerlar, "Çoğu fenomen bence sahte. Bazen biz bile bazı huylarımızı saklamaya çalışıyoruz. Bu durum bizi de yoruyor" dedi.
Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz?
Yusuf Şenli: Görüşmeyeli çok şey değişti :)
Yeni projeler var mı? YouTube ve TikTok paylaşımları nasıl gidiyor?
Yusuf Şenli: YouTube biraz sıkıntılı ilerliyor ama TikTok iyi gidiyor. YouTube'ta uzun süre video atmadığım için algoritmamı bozdum.
Mehmet Javeed: Ben de 2 aydır video atmıyorum. Ama yakında ben de döneceğim YouTube'a.
Neden ara verdiniz?
Mehmet Javeed: Bizim birkaç fenomenle aynı evde yaşadığımız bir Boom Club projemiz vardı. Orası bitince YouTube'a ara vermek zorunda kaldım.
Yusuf Şenli: Ben de özel sebeplerden dolayı ara verdim.
Peki, sosyal medyada en kendi olan fenomen kim?
Mehmet Javeed: Ben neysem oyum!
Yusuf Şenli: Bence de Mehmet Javeed. Mehmet her yerde şu an gördüğünüz gibi. Çoğu fenomen bence sahte. Bazen ben bile bazı huylarımı saklamaya çalışıyorum. Bu durum beni yoruyor.
Tüm TikTokerlar, YouTuberlar şarkı çıkarıyor. Sizin de böyle bir planınız var mı?
Yusuf Şenli: Benim var. Hatta buradan çıkınca şan dersime gideceğim. Ben eğitim aldıktan sonra ortaya bir şeyler koymak istiyorum. Bilmeden bir şey yapmak istemiyorum. Sosyal medya ile müziği bir arada götürmek istiyorum. 3-4 şarkım var. Önümüzdeki ay bir şarkım yayınlanabilir.
Mehmet Javeed: Benim öyle bir hayalim yok.