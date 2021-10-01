Fenomen Mehmet Javeed ve Yusuf Şenli anlattı: Sosyal medyada herkes sahte!

Fenomenlerin samimi olmadığını söyleyen TikTokerlar, "Çoğu fenomen bence sahte. Bazen biz bile bazı huylarımızı saklamaya çalışıyoruz. Bu durum bizi de yoruyor" dedi.

Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz?

Yusuf Şenli: Görüşmeyeli çok şey değişti :)

Yeni projeler var mı? YouTube ve TikTok paylaşımları nasıl gidiyor?

Yusuf Şenli: YouTube biraz sıkıntılı ilerliyor ama TikTok iyi gidiyor. YouTube'ta uzun süre video atmadığım için algoritmamı bozdum.

Mehmet Javeed: Ben de 2 aydır video atmıyorum. Ama yakında ben de döneceğim YouTube'a.