Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde "Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim" açıklamasıyla gündeme bomba gibi gelmişti.
ERBİL İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İDDİA ETMİŞTİ
Erbil, "Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam" diye konuşmuştu.
"SON ZAMANLARDA TUHAF AÇIKLAMALAR YAPIYOR"
Bugün ünlü şovmene Emel Sayın'dan cevap geldi. Emel Sayın ünlü şovmenin açıklamalarına şaşırarak, "Ben Mehmet Ali'ye sorarım. Ne oldu Mehmet Ali'ye! Son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor" ifadelerini kullandı.
"ÇOK ŞAŞIRDIM"
Ayrıca Sayın, "Önce onunla konuşayım. Çok şaşırdım" diye konuştu.