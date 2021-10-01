Son dakika: Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz ailesiyle birlikte kaza geçirdi! Sadi Celil Cengiz’in sağlık durumu...

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile başrolü paylaştığı "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" dizileriyleyıldızı parlayan oyuncu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.