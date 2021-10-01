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Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:52 Son Güncelleme: 1.10.2021 10:03

Son dakika: Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz ailesiyle birlikte kaza geçirdi! Sadi Celil Cengiz'in sağlık durumu...

İHA
Son dakika: Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz ailesiyle birlikte kaza geçirdi! Sadi Celil Cengiz’in sağlık durumu...

"İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Benim Tatlı Yalanım" ve "Hayatımın Aşkı" gibi pek çok projede yer alan ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz'den korkutan bir haber geldi. Son dakika gelişmesine göre; dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte yolda seyir halindeyken kaza geçirdi. Cengiz, geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı. İşte Sadi Celil Cengiz ile ailesinin sağlık durumu...

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile başrolü paylaştığı "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" dizileriyleyıldızı parlayan oyuncu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 LC 608 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.

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Son dakika: Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz ailesiyle birlikte kaza geçirdi! Sadi Celil Cengiz'in sağlık durumu...
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