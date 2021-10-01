Son Üç Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Üç Gün filmi bu akşam Tv’de!

Son Üç Gün filmi için geri sayım başladı. Ciddi bir sağlık problemi yaşayan ve neredeyse ölümün eşiğinde olan gizli servis ajanı ve kızının yaşadıklarının konu edindiği yapım bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. "Son Üç Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları filmin izleyenlerinin gündemine taşındı. İşte Son Üç Gün filmi konusu oyuncuları gibi merak edilen tüm detaylar...

SON ÜÇ GÜN KONUSU

Gizli servis ajanı Ethan Runner, şimdilerde eskiden olduğu kadar dinç ve sağlıklı değildir. Ciddi bir sağlık problemi yaşayan ve neredeyse ölümün eşiğinde olan; bu yüzden de uzaklaştığı kızıyla daha çok vakit geçirebilmeyi arzulayan Runner, neredeyse tüm zamanını çalışarak geçirmektedir. Başka bir çalışma arkadaşı, tam da bu esnada reddedemeyeği bir teklifte bulunur. Ethan Runner'a hayatını uzatabileceği bir ilaçtan bahsedilir ve test aşamasında olan bu ilacı kullanması karşılığında son bir göreve katılması istenir. Ajan Runner anlaşmayı kabul ettikten sonra kendisini zorlu bir son görevin içerisinde bulurken, ilacın neden olduğu şiddetli halüsinasyonlardan sıyrılması da bir hayli zor olacaktır.

SON ÜÇ GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Daha önce Zafer Bizimdir, Terminatör Kurtuluş ve İyi Olan Kazansın gibi filmlere imza atan ve yapımcılık yönüyle de tanınan McG'nin yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunda Luc Besson ve Adi Hasak'ın imzası var. Filmin oyuncuları arasındaysa Amber Heard, Hailee Steinfeld ve Kevin Costner yer alıyor.