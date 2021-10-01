Ünlü oyuncu Kubilay Aka’dan skandal sözler… “Özür diler misin?” sorusuna olay yanıt!

Oyuncu Kubilay Aka, dün akşam; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte rol aldığı dizinin hayran buluşmasına katıldı. Konukların kendilerine gelen soruları yanıtladığı geceye Aka'nın sözleri damga vurdu.
Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Kaan Urgancıoğlu'nun katıldığı dijital canlı yayında Aka'nın sözleri dikkat çekti.
"ÖZÜR DİLER MİSİN?" SORUSUNA OLAY YANIT
Sunuculuğunu Geveze'nin yaptığı gecede konuklar, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Oyunculardan Kubilay Aka'ya sorulan "özür diler misin?" sorusu dikkat çekti.
"MİNNET ETMEYE GEREK DUYMUYORUM"
Genç oyuncu, bu soruya: "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" yanıtın verdi.
SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Özür dilemeyi doğru bulmadığını dile getiren oyuncu Kubilay Aka'nın sözlerine, sosyal medya üzerinden tepki yağdı.
İşte Aka'ya gelen yorumlardan bazıları...
"26 yaşında bir genç olarak özür dilemeyi doğru bulmuyormuş", "Hata yapınca özür dilemeyi 'minnet etmek' olarak görmek de ne bileyim", 'Özür dilemeyi bilmeyen 7 yaşını atlatamamıştır''