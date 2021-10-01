Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Kubilay Aka'dan skandal sözler… “Özür diler misin?” sorusuna olay yanıt!
Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:46 Son Güncelleme: 1.10.2021 12:19

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'dan skandal sözler… “Özür diler misin?” sorusuna olay yanıt!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka’dan skandal sözler… “Özür diler misin?” sorusuna olay yanıt!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, son olarak ‘Cam Tavanlar’ dizisindeki partneri Bensu Soral ile anılmıştı. Samimi görüntüleri çıkan ikilinin görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Kubilay Aka, dün akşam Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte son aldığı dizinin final yemeğine katıldı. Gecede kendisine sorulan soruları yanıtlayan Aka, verdiği cevaplarla sosyal medyada tepki çekti. İşte Kubilay Aka’nın skandal sözleri…

Oyuncu Kubilay Aka, dün akşam; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte rol aldığı dizinin hayran buluşmasına katıldı. Konukların kendilerine gelen soruları yanıtladığı geceye Aka'nın sözleri damga vurdu.

Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Kaan Urgancıoğlu'nun katıldığı dijital canlı yayında Aka'nın sözleri dikkat çekti.

"ÖZÜR DİLER MİSİN?" SORUSUNA OLAY YANIT

Sunuculuğunu Geveze'nin yaptığı gecede konuklar, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Oyunculardan Kubilay Aka'ya sorulan "özür diler misin?" sorusu dikkat çekti.

"MİNNET ETMEYE GEREK DUYMUYORUM"

Genç oyuncu, bu soruya: "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" yanıtın verdi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Özür dilemeyi doğru bulmadığını dile getiren oyuncu Kubilay Aka'nın sözlerine, sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

İşte Aka'ya gelen yorumlardan bazıları...

"26 yaşında bir genç olarak özür dilemeyi doğru bulmuyormuş", "Hata yapınca özür dilemeyi 'minnet etmek' olarak görmek de ne bileyim", 'Özür dilemeyi bilmeyen 7 yaşını atlatamamıştır''

"Ay hayatımda gördüğüm altı en boş ego hatalı olduğunun farkındaysan özür dilemek zorundasın kimse sana anlayış göstermek zorunda değil ama hatalıysan özür dilemek zorundasın.''

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Ünlü oyuncu Kubilay Aka'dan skandal sözler… “Özür diler misin?” sorusuna olay yanıt!
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