Yalancı yeni bölüm saat kaçta başlayacak ve yeni bölümde neler olacak? Yalancı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı: Yalancı kim?

Yabancı bir dizinin uyarlaması olan ve konusu nedeniyle çok konuşulan Yalancı yeni bölüm bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Dizinin ilk iki bölümünü izleyen ve olayların gidişatını merak eden izleyiciler, Yalancı yeni bölüm saat kaçta başlayacak ve yeni bölümde neler olacak sorularına yanıt arıyor. Diziye adını veren "yalancı" bu akşamki bölümle kimliğini ele verecek. İşte Yalancı 3. Bölüm fragmanı ile yeni bölüm özeti.
YALANCI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yalancı dizisi 3'üncü bölümüyle bu akşam izleyicilye buluşuyor. Show TV'de yayın hayatına başlayan dizi her Cuma saat 20:00'de ekranlara geliyor.
YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.
YALANCI KİM?
Yalancı'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde kimin yalan söylediği ortaya çıkıyor. Dijitale özel yayınlanan tanıtımda Mehmet Emir, adının temize çıktığını söyleyerek kafaları karıştırırken Deniz cephesinde yaşanacak gelişmeler de heyecanla bekleniyor. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerçeği ispat etme savaşı giderek zorlaşmaya başlarken izleyicinin merakla beklediği "Yalancı kim?" sorusu artık yanıt buluyor.
YALANCI OYUNCU KADROSU
Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi isimler eşlik ediyor.
Yalancı 3. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video