Yargı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı: Yargı yeni bölüm hangi gün ve saat kaçta?

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Yargı dizisi bir cinayet üzerine yolları kesişen bir avukatla savcının hikayesini işliyor. Savcı Pars ve Avukat Ceylin'in araştırdığı bu dava, onları içinden çıkılamaz bir duruma sürüklüyor. Dikkat çekici senaryosuyla gündeme gelen dizi "Yargı yeni bölüm hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?" sorusuyla inceleniyor. Yargı 3. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar haberimizde.

YARGI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin yeni bölüm 2. fragmanında Savcı Pars'ın Ilgaz'a söylediği "Ceylin'le mesafeli ol, çünkü onunla ben ilgileniyorum!" dediği sahne izleyiciyi şaşkına çevirdi. Ayrıca Ilgaz ve Ceylin'in yakınlaştığı sahne de yeni bölümle ilgili heyecanlandırdı. Ilgaz'ın ''Biz ikimiz el ele vereceğiz, bize bu acıyı yaşatanı bulacağız!'' dedikten hemen sonra Ceylin'e sarıldığı bu anlar dikkat çekti.