‘Çukurova’da Fikret’in umutları boşa çıktı

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova
', 106'ncı bölümüyle ekrana geldi. Dizide Hakan Gümüşoğlu
'nun kimliği açığa çıkarken, Fikret, Demir'e ait olduğu sanılan mektubun bir tuzak olduğunu öğrendi. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', #AdaletVeMerhamet etiketiyle gündem oldu.
Dizinin 106'ncı bölümünde olaylar şöyle gelişti; Demir'in notunun izini süren Fikret, sınırı geçerek daha önceden Demir'e adını verdiği Şahap'ı buldu ve yardım istedi. Şahap, Demir'i bulabilmek için her yere haber saldı ancak hiçbir yerde izine rastlanamadı. Demir'den gelen mektubu incelerken üzerindeki pulun bir hatıra pulu olduğunu gören Şahap, bunun bir oyun olduğunu söyleyince Fikret'in umutları yerle bir oldu. Bu arada Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya destek verdi. Züleyha ve Hakan, sünnet organizasyonunda ortaklıklarını göstermek için davetlilerin karşısına birlikte çıktı.