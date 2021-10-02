Hakimlik talebi reddetti

Manken ve şarkıcı Sibel Meriç
, 2000 yılında yayınlanan, müstehcen içeriklerin yer aldığı bir filmin peşine düştü. Sosyal medya ve internet sitelerinde kendisine ait olduğu iddia edilerek servis edilen filmden rahatsızlık duyan Meriç, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Meriç dilekçesinde, kendisinin 2000 yılında yetişkin içerikli bir filmde oynadığının iddia edildiğini, ancak bu kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Özel hayatına kasıtlı olarak saldırıda bulunulduğunu ve itibarının zedelendiğini belirtti.
Onlarca film sitesi ve sosyal medya platformlarında yayınlanan filmlerde fotoğraflarının da bulunduğunun altını çizen Meriç, söz konusu linklerin erişime engellenmesini talep etti. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.