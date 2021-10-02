Özer Hurmacı’nın nafaka isyanı! Mihriban Hurmacı “Beni aldatıyorsun” iddiasıyla boşanma davası açmıştı...

Özer Hurmacı geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Ünlü futbolcu astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu iddia etti.

Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açarak 30 milyon TL tazminat, kendisi için 50 bin, 3 çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu.