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Giriş Tarihi: 2.10.2021 10:10 Son Güncelleme: 2.10.2021 10:20

Özer Hurmacı’nın nafaka isyanı! Mihriban Hurmacı “Beni aldatıyorsun” iddiasıyla boşanma davası açmıştı...

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Özer Hurmacı’nın nafaka isyanı! Mihriban Hurmacı “Beni aldatıyorsun” iddiasıyla boşanma davası açmıştı...

Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı’nın astroloji haritalarına bakarak “Beni aldatıyorsun” diye baskı kurmasına üzerine açtığı boşanma davasında eşinin kendisi ve 3 çocuğu için istediği 125 bin TL’lik aylık tedbir nafakasına itiraz ederek çocuklarının velayetini istedi. “Eşim nafakayı kendisi için istiyor” iddiasında bulunan Özer Hurmacı, eşinin kira giderinin olmadığını, çocuklarının da evde oturduğunu buna rağmen fahiş nafaka talebinde bulunduğunu belirtti.

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, 2015'te Mihriban Hurmacı'yla evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi.

Özer Hurmacı geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Ünlü futbolcu astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu iddia etti.
Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açarak 30 milyon TL tazminat, kendisi için 50 bin, 3 çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddialarıyla Mihriban Hurmacı, 3 çocuğunun babasına 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

"NAFAKAYI FAZLA BULDU 125 BİN TL'Yİ KENDİSİ İÇİN İSTİYOR"

Özer Hurmacı eşinin 50 bin TL, 3 çocuğu içinde toplam 75 bin TL aylık nafaka talerine dava dosyasına dilekçe sunarak itiraz etti. İstenilen nafakanın fahiş olduğunu belirten Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'nın tüm nafakayı kendisi için istediğini iddia etti.
Çocuklarının henüz okula gitmediğini, kreşe göndermek istediğini fakat eşi Mihriban'ın buna engel olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, "Eşim nafakayı kendisi için istiyor" dedi.

ÇOCUKLARIN MASRAFLARINI ÖDEMEYE HAZIRIM

Dilekçede, "Gün boyu evde oturan çocuklar için toplam 75 bin TL istenen tedbir nafakasını kabul etmiyorum. Çocukları kreşe göndermesi halinde tüm masrafları ödemeye hazırım. Bu kadar büyük meblağda nafaka istenmesi annenin kendisi için istediği kanaati doğmuştur" dedi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ İSTEDİ

Mihriban Hurmacı'nın kira gideri bulunmamasına rağmen 50 bin TL nafaka istediğine dikkat çekilen dilekçede anne bakımına muhtaç en küçük çocuk hariç diğer 2 çocuğun velayetinin Özer Hurmacı'ya verilmesi istendi.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İSTİYOR

Özer Hurmacı mahkemenin velayet kararı vermediği takdirde çocuklarıyla kişisel ilişki kararına hükmetmesini istedi.

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Özer Hurmacı’nın nafaka isyanı! Mihriban Hurmacı “Beni aldatıyorsun” iddiasıyla boşanma davası açmıştı...
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