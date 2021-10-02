Program bitti, kılıçlar çekildi! Mustafa Keser Bülent Ersoy’u topa tuttu: Yersiz kapris ve tutumundan...

Kibariye ve Şafak Sezer'in konuk olduğu 2. ölümde ise ünlü komedyen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti. Bazı internet siteleri Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın 'Benzemez Kimse Bize' programının Star TV tarafından yayından kaldırıldığını doğruladığını söylese de Ersoy'dan ve Kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.