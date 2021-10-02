Program bitti, kılıçlar çekildi! Mustafa Keser Bülent Ersoy’u topa tuttu: Yersiz kapris ve tutumundan...

Usta sanatçılar Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen ve geçtiğimiz pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' programı, sürpriz bir karar ile yayından kaldırıldı.
Yaşananların suçlusu olarak Bülent Ersoy'u gösteren Mustafa Keser, şunları dile getirdi:
"Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde bir basın toplantısı yaparak bunlarla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."
Öte yandan 'Benzemez Kimse Bize' Bülent Ersoy'un tavır ve davranışlarıyla ilk bölümden beri sosyal medyanın gündemindeydi. Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu ilk bölümde Bülent Ersoy'un mikrofonunu açık unutması nedeniyle "kovulduk" demesi yayına gitmiş, Ersoy'un sarhoş olduğu iddia edilmiş, Bülent Ersoy sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.
Kibariye ve Şafak Sezer'in konuk olduğu 2. ölümde ise ünlü komedyen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti. Bazı internet siteleri Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın 'Benzemez Kimse Bize' programının Star TV tarafından yayından kaldırıldığını doğruladığını söylese de Ersoy'dan ve Kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.