Üç yıl bir tavukla uyudum

Ünlü manken Larissa Gacemer
, Brezilya
'nın Sao Paulo kentinde doğdu... 17 yaşında modellik yapmaya başlayan Gacemer'in hayatı Türkiye
'ye gelmesiyle değişti. Bir tanıtım için ülkemize gelen Larissa, manken Burak Gacemer
ile tanıştı. Ülkesine döndükten sonra Burak Bey'in kendisini sosyal medyadan takip etmesiyle arkadaşlıkları başladı. Birbirlerinin fotoğraflarını beğenen ve beş sene boyunca uzaktan uzağa konuşan ikili, okullarını bitirdikten sonra iletişimlerini güçlendirdi. İkili, daha sonra gece gündüz konuşmaya, hatta mesajlaşmak için uyumamaya bile başladı. Sonrasında Türkiye'de gelmeye karar veren Larissa, üç ay sonra Burak Gacemer ile evlendi. İşte Gacemer'in Türkiye hikayesi böyle başladı. Burada birçok dizide rol alan güzel manken, bir süre sonra Türk vatandaşı oldu. Ailesi ve yakın arkadaşları bu kararına çok sevindi.
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla milyonlarca hayranı olan ünlü mankenin birbirinden ilginç anıları var... Her zaman gülerken görmeye alışık olduğumuz Larissa, bir dizi çekiminde çok etkilendiği bir olay yaşamış. Yıllar önce rol aldığı 'O Hayat Benim'de bir anneyi canlandıran manken, çekimde büyük bir yıkım yaşadığını söylüyor: "Dizide çocuğum öldü. Onu morga kadar taşımak zorundaydım. Gerçekten yaşanmış bir olay gibi hissettim. O kadar zordu ki benim için. Etkisinden hâlâ kurtulamadım."
'TAVUĞUMLA GEZERDİM'
Çocukluğu köyde geçen Larissa, o dönemlerle ilgili de paylaşımlarda bulunuyor: "11-14 yaşları arasında Brezilya'da köyde yaşadım. Köyde en yakın arkadaşım bir tavuktu. Onunla gezerdik. Bisikletime bindirip dolaştırırdım. Giselda adını koymuştum. Evde birlikte uyuyorduk. Ondan ayrı bisiklete binsem koşarak arkamdan geliyordu."
Hayvanları çok seven Gacemer'in bu konuyla ilgili de birkaç kötü anısı var. Köpekleri görünce sevmeden duramadığını anlatan Larissa, "Beni en az 10 kere köpek ısırmıştır. Dayanamıyorum, hemen sevmeye kalkıyorum ama sonrasında elimi kapıyorlar. Buna rağmen hiç fobim yok, hâlâ çok seviyorum" diyor.
'BÖCEK ALERJİM YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜM'
Böceklere alerjisi olan ünlü manken Larissa Gacemer, çocukluk yıllarında bu nedenle ölümden döndüğünü anlatıyor: "Karıncalara, arılara, böceklere alerjim var. Küçükken bir gün yanlışlıkla karıncaların üstüne basmıştım. Bir anda vücudum inanılmaz bir tepki gösterdi. Boğazım şişti ve nefes borum tıkandı, neredeyse ölüyordum."
Farklı fobileri olduğundan da bahseden Gacemer, yattığı odada ayna varsa mutlaka dışarı çıkardığını söyleyip ekliyor: "Aynanın olduğu odada mümkün değil uyuyamam. Çünkü aynadan bir şey çıkıp gelecek gibi geliyor, çok korkuyorum."