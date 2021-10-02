Ünlü YouTuber Eda Biçim’den bomba itiraflar: Ağabeyim Ali Biçim ile Mesut Can Tomay’ın emeği çok fazla!

YouTube'da ürettiği içerikler ile son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Eda Biçim, Sabah YouTube kanalında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Ali Biçim'in kardeşi olarak anılmaktan rahatsızlık duymadığını belirten Eda Biçim, "Bazen sadece yeter dediğim oluyor ama buna çok fazla takılmıyorum" İfadelerini kullandı. Ailesinin de destekçisi olduğunu söyleyen ünlü YouTuber, Mesut Can Tomay itirafıyla da dikkat çekti. İşte Eda Biçim'in tüm açıklamaları…
Nasıl gidiyor hayat?
Şu sıralar biraz yoğun gidiyor. Çok şükür tabii ki. Youtube ve Instagram'da fazlasıyla aktif olmaya çalıştığım için programım da baya yoğunlaştı. Şuan kendimi tamamen işe vermiş durumdayım.
İtalyan dili ve edebiyatı mezunusunuz. Bunun üzerine bir şeyler yapıyor musunuz?
İtalyan dili ve edebiyatı mezunuyum ama okulumu 6 senede bitirdim. Bununla asla övünmüyorum ama bildiğiniz master yapar gibi uzun uzun anca bitirdim. Bununla ilgili hiçbir şey yapmadım. Sadece mezun olduğum zaman küçük öğrencilere İngilizce ve İtalyanca dersi veriyordum. Onun dışında İtalyancayı kendime sakladım. Şuan hiç alakam yok.
ŞİMDİ OLSA ASLA OKUMAM
Neden bu bölümü okudunuz?
Yabancı dil çok seviyorum. Küçüklüğümden beri İngilizceye çok düşkündüm. İngilizce dışında farklı bir dil öğreneyim diye yabancı dil tercih ettim. İtalyan kültürünü de çok sevdiğim için tercihim İtalyanca olmuştu. Şimdi olsa asla okumam.
PİŞMAN OLDUM
Pişman mı oldunuz?
Pişman oldum çünkü okulumu hiçbir zaman sevemedim. Ne okulumdan ne de bölümümden hiçbir zaman verim alamadım. Beni geliştirdiğini hiç düşünmedim. Bu sebeple biraz pişmanım.
Şuan da Youtube üzerine bir şeyler yapıyorsunuz. Kariyer hedeflerin neler?
Youtube ve Instagram'da tabii ki bir sürü hedeflediğim, planladığım şeyler var ama onların dışında kendi markamı kurmak istiyorum. Eğer kendi markamı kurarsam da takı ve makyaj üzerine olsun istiyorum. Bunu Youtube ve Instagram ile desteklemeyi çok isterim. Ancak öncelikli hedefim şuan Youtube'da 300 bin takipçiye ulaştım hatta bir hafta önce ofisimizde kutlamasını yaptık. Şuan hızlı bir şekilde 500 bin, 1 milyon takipçi sayısına ulaşmak istiyorum. Öncelikle kendimi oralarda geliştirmek istiyorum. Diğer şeyler ikinci planda açıkçası.
6 ay önce Youtube'a başladınız. Çok hızlı bir yükseliş yaşadınız. Bunun sırrı nedir?
Tabii ki abimin ve Mesut'un desteğini asla esirgeyemem. Her şekilde her zaman benim yanımda oldular ve biz birbirimizi her zaman desteklediğimiz için onların bende emeği çok fazla. Hem o, hem de aşırı derecede severek yapıyorum. İnanılmaz mutluyum. Hiçbir sorunu gözümde büyütmüyorum. Tamamen kendimi buna odakladığım için her şey çorap söküğü gibi geliyor.
"YETER" DEDİĞİM OLUYOR
Genelde Ali Biçim 'in kardeşi olarak anılıyorsunuz. Bu sizi rahatsız ediyor mu?
Bu beni rahatsız etmiyor. Bazen sadece yeter dediğim oluyor ama buna çok fazla takılmıyorum.
ABİM ALİ BİÇİM ÇOK ZOR BİR KARAKTER!
Abiniz Ali Biçim ile nasıl bir ilişkiniz var?
Bunu her yerde mutlaka söylüyorum burada da söyleyeyim, abim çok zor bir karakter. Ben ona göre daha yumuşak, alttan alan, kendi halinde bir insanım. Ancak çoğu konuda birbirimizi tamamlıyoruz. Kedi köpek gibi didiştiğimiz zamanlar tabii ki oluyor. Gün sonunda yine 'mıç mıç' oluyoruz. Böyle değişik bir ilişkimiz var. Kopamıyoruz. Aynı evde yaşıyoruz ama boşanmaya karar verdik (gülüyor). Şuan ev bakıyorum.
Aranızda kıskançlık oluyor mu?
Hiç olmuyor. Çünkü o her zaman çok başarılı bir insan oldu. Ben ona, o bana her zaman destek. Hiç öyle şeylerimiz olmadı ama belki hayatına biri girerse ve beni ikinci plana atarsa o zaman ufak bir kıskançlık söz konusu olabilir.
Abiniz sizi kıskanıyor mu?
Hayır. Özel hayatımda hiç kimse olmadığı için de kıskanmamış olabilir.
Abiniz Youtuber olmasa siz bu platforma girer miydiniz? İçerik üretir miydiniz ve bu kadar hızlı yükseliş yaşar mıydınız?
Abim bu platformda olmasa da bu platformda olacağımı gerçekten düşünüyorum. Çünkü bu benim 2015-2016 zamanlarında da istediğim ama kavuşamadığım bir şeydi. Çünkü o zamanlar Youtube'da olan çok az insan vardı. Çok sayılı isimlerdi. O zamanlar benimde Youtuber olma hayalim vardı hatta bir şeyler yapmıştım. Bir kanalım vardı maalesef o zamanlar ki erkek arkadaşımla bir kanal açmıştık. O zamanlar da kendi çapımda izleniyordu. 2017 zamanına göre 350-400 bin izlenmesi vardı. 500 bine kadar çıktığını hatırlıyorum. Ayrıldığımız zaman hepsini sildim. "Bu kadar hızlı yükseliş yaşar mıydınız?" sorusuna gelecek olursam, bunu bilmiyorum. Yine bir yükseliş yaşardım ama belki bu kadar olmayabilirdi.
İçerik üretirken zorlandığın anlar oluyor mu?
Zorlandığım değil de mesela videoyu yüklüyorum ve haftaya ne yapacağız diye kendime sorduğum oluyor. Bu düşünce insanın kafasından çıkmıyor. Sürekli farklı bir şey üretmek zorundasın. İnsanlara bir şey sunmak ve insanların beğenisini almak zorundasın. Kafayı çok meşgul eden bir şey aslında. Bu bence tüm bu platformda olan insanların yaşadığı bir şey.
Örnek aldığınız bir isim var mı?
Yurt dışından esinlendiğim kanallar var. MrBeast var, A4 var. Kendisi tam bir deli. Bu kişilerden esinleniyorum fakat bir de bizim şirket kısmında fikir aldığımız patronumuz var. Ondan yardım alıyorum.
ANNEM VE BABAM HER ZAMAN DESTEKÇİM OLDU
Bu süreçte destekçileriniz kimler? Anneniz ve babanız sosyal medya fenomeni olmanız konusunda ne düşünüyor?
Önceden kolunuzda bir altın bilezik olsun düşüncesindeydiler. Ben hala bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Her zaman her şey bitebilir. Sosyal medya bir yerde bitebilir o yüzden kendim için zaten bir altın bileziğim var ama ben yapmak istediğim şeye yönelmeliyim diye düşündüm. Bu konuda da her zaman annem ve babam destekçim oldu. Ama abimden de alışıklar zaten. Babam da abime zamanında hep oku yoksa seni sanayiye gönderirim diyordu. O da okudu. Sonrasında kendi istediği şeyi yaptı.
Dijital platformda geçirdiğiniz vaktin kaliteli olduğunu düşünüyor musunuz?
Çoğunun kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bakıyorum bir yandan da zaten bakmam lazım insanlar ne yapıyor, trendler ne, akımlar ne, sen ne yapmalısın diye. Bir yandan da stalk durumu var. Kim nerede ne yemiş. O onunla mı görüşmüş. Onlara da çok vakit gidiyor tabii.
SOSYAL MEDYADA 5 SAATİM GEÇİYOR
Gününüzün ne kadarını sosyal medyada geçiriyorsunuz?
5 saat telefonda kesin vardır. Ancak 5 saatimin çok kısa bir kısmını bu insanlara bakmak için harcıyorum. Onun dışında sürekli şirketle mesajlaşıyorum, ailemle ve arkadaşlarımla konuşmalarım oluyor, Youtube kanalımı sürekli kontrol ediyorum derken 5 saatim geçiyor.
Sosyal medyada olan kişiler şarkı çıkarmaya başlıyorlar. Sizin böyle bir düşünceniz var mı?
Sesim güzel olsa bırakın sabaha kadar söyleyeyim. Evde sürekli tek başıma konser vermekten çok sıkıldım. Bence biraz autotune ve şan eğitimiyle ben bu işi yaparım. Kimler kimler yapıyor ben neden yapamayayım.
YORUMLARIN HEPSİNİ SAPIK GİBİ OKUYORUM!
Youtube videolarına gelen yorumları okuyor musun? Unutamadığınız ilginç, enteresan bir yorum var mı?
Yorumların hepsini tek tek okuyorum. O konuda sapık gibiyim. Bir tanesine bile bakmadan geçmem. Şuan aklıma bir tane geldi. Abim inanılmaz bir kilo verdi bende inanılmaz kilo aldım. Yapılan yorum Ali'nin verdiği kiloları Eda aldı. Bu çok fazla geliyor ama ben gülüyorum. Ya da yedirmeyin şu kıza artık yorumları geliyor. Bunlara da gülüp geçiyorum. Önceden de "kadın Ali Biçim", "peruklu hali" gibi şeyler söyleniyordu.
Sosyal medyada hiç linç yediniz mi?
Acımasız eleştiri yemedim ama videolarda bazen insanlar Mesut'a çok kötü davrandığımı düşünüp oradan küçük saldırıları oluyor. Bir de kilodan. Kilo aldım diye demediklerini bırakmadılar.
MESUT İLE ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ
Ben sevgili misiniz, aşk mı yaşıyorsunuz gibi şeyleri çok gördüm. Bakışlarınızdan videolar yapılmış bunu burada açıklığa kavuşturalım isterseniz? Mesut ile aranızda bir şey var mı?
Mesutla aramızda tabi ki hiçbir şey yok. Arkadaşız. Çok yakın arkadaşız. Bu zamana kadar bu şekilde yansımış daha doğrusu insanlar tarafından böyle alınmış olabilir ama hiçbir şey yok.
Kendiniz için hedefleriniz neler? Biz sizi ilerleyen yıllarda nerelerde görürüz?
O kadar komplike bir soru ki bu. Kafam kazan gibi bir nu istiyorum bir bunu istiyorum. Elde etmek istediğim çok fazla şey var. Ancak az önce de söylediğim gibi önce Youtube'u ve Instagram'ı tamamen istediğim şekle getirdikten sonra kendi markamı oluşturmak istiyorum ama bu seneye mi olur yoksa ben şuan 25 yaşındayım 28 yaşımda mı olur bilemiyorum. O yüzden önümü görmek istiyorum.
Sosyal medyada yaşınız ile ilgili yanlış bilgiler var. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
İyi ki değindiniz bu konuya çünkü her sitede 1996 doğumlu olduğum yazıyor. Çok da fark yok ama 1995 doğumluyum.
TEK KELİME İLE ANLAT BÖLÜMÜ
Youtube?
Aşk
Ali Biçim?
Öz.
Ecenaz Üçer?
En yakın arkadaşlarımdan biri. Çok uzun bir tamlama yaptım. (gülüyor)
Yaren Alaca?
Ona da en yakın arkadaşlarımdan biri.
YAREN'LE FARKLI BİR SAMİMİYETİMİZ VAR
Hangisi daha önce geliyor?
İkisinin de yeri çok farklı. Ama şimdi Yaren'le daha farklı bir samimiyetimiz var. Ecenaz özür dilerim.
Mesut Can Tomay?
Kavga, trip.
Youtube'nin en iyisi?
Cihan Albayrak.
En çok takip ettiğin?
Instagram'da Gossippasta, Youtube'da abim Ali Biçim.
YAPAMAYAN ÇIKSIN GİTSİN!
Youtube'da en görmeye tahammül edemediğin?
Sanırım yok. Herkes yapsın. Yapabilen yapsın, yapamayan da çıksın gitsin!
İçerikleri en vasat olan?
Bunda isim verilmez ama. Öyle çok gözüme çarpan isim yok ama bir iki Tiktokçu vardır belki.
Rakip olarak gördüğün?
Ben kendimi kimseyle kıyaslamam. Çekişmem hep kendimle.
ABİMİN KLASMANI ÇOK FARKLI
Abinizle de mi kıyaslamıyorsun?
Onunla zaten hiç kıyaslamam. Çünkü onun klasmanı çok farklı. Çok komik bir insan, bu sektörde çok büyük bir geçmişi var. Ben onun yanında yeni doğmuş bir bebeğim.
KİMİN KANALINA ÇEKTİKLERİNİ BİLMEDEN ÇEKİYORLAR
Aranızda "benim kanalıma çekelim, hayır benim kanalıma çekelim" tartışması oluyor mu?
Asla olmuyor. Abimde çünkü Mesut'la video çekerken kime çektiklerini bilmeden çekiyorlar. O kadar farklı bir samimiyet var. Bizde de hiç olmadı o yüzden.
KISA SORULAR
Kıskanç biri misiniz?
Sevdiklerime evet.
Gamsız biri misiniz?
Hayır, çok gamlıyım. Çok üzülürüm, kırılırım.
KİLO TAKINTIM VAR
Takıntı derecesinde huyunuz/özelliğiniz var mı?
Kafama en çok taktığım şey toka değil maalesef kilo. Küçüklüğümden gelen bir şey de olabilir obsesif derecesinde değilim ama kendimi çok zayıf görsem bile belki şişman hissedebilirim.
DEFALARCA TERK EDİLDİM!
Hiç terk edildiniz mi?
Defalarca.
Hiç aldatıldınız mı?
Aldatıldıysam da haberim yok. Bu yine iyi bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü.
Nasıl bir arkadaşsınız?
Çok egoist bir düşünce olacak ama önceden hep keşke benim gibi bir arkadaşım olsa diye düşünürdüm. Çünkü insanların her kötü koşullarında bile yanında olduğumu, hiç kimsenin hiçbir şeyine müdahale etmediğim içinde full destek veren bir arkadaş olduğumu düşünüyorum ve isterdim kendim gibi bir profille arkadaş olmak.
SAFIM BEN BİRAZ
Her söylenene kolayca inanır mısınız?
Safım ben biraz. Aldanıyorum insanlara. Her söylenene değil ama söyleyen kişiye göre inanıyorum.
Şıpsevdi biri misiniz?
Şıpsevdi değil ama şıp beğendi biriyim. Sevmem ama hemen beğenirim. Eskiden oluyordu yoldan geçen birine aşık oluyordum. Ama şimdi yaş 25 olunca olmuyor öyle şeyler.
Cimri biri misiniz?
Yok, aksine çok savurganım.
En çok neye para harcarsınız?
En çok giyim ve kozmetiğe para harcıyorum.
Stalk yapar mısınız?
Bunu yapmayan yoktur. Yapmıyorum diyen yalancıdır.
Geçmişe mi gitmek isterdiniz geleceğe mi?
Geleceğe gitmek isterdim çünkü geçmişi düzeltemem. Geçmiş umurumda değil artık. Gelecek şuan yapım aşamasında olduğu için şuan iyi yaşarsam geleceği de iyi yaşarım diye düşünüyorum.
PARA PARA
BU YOLA PARA İÇİN ÇIKMADIM
Kaç verseler şuan yaptığınız mesleği değiştirirsiniz?
Parayla değiştirebileceğim bir şey değil çünkü bu yola para için çıkmadım. Çünkü hep ''Allah'ım işi çok seviyim ve çok seviliyim'' diye dua ederdim. Benim için önemli olan bu derdim.
İleride oyunculuk yapmayı düşünür müsünüz?
Şuan için düşünmem ama ilerisi için kapıyı aralık bırakayım.
Kaç para verseler en sevdiğin insanın ayağını kaydırırsınız?
Bunu hiçbir paraya yapmam. Kendi ayağımı kaydırırım ama arkadaşımınkini kaydırmam.
Kaç para verseler hafızanızın bir bölümünün silinmesine izin verirsiniz?
Para vermeden de silebilirler. Hiç sıkıntı yok. İyileri almayın ama kötüleri alabilirsiniz.
Kötülerde bir tecrübe değil mi onlar olmadan da olmaz aslında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Tabii ki kötü tecrübeleri yaşamasak şu anki biz olmazdık.
Kaç para verseler sosyal medyadan 1 ay uzak durursunuz?
Sosyal medyadan uzak durmayı sevmiyorum çünkü bir gün bile story atmadığım zaman olmuyor genelde olmayınca da çok müşkül durumda oluyorum. Hasta oluyorum ya da çok yoğun oluyorum o zaman ama sosyal medyadan uzak duracağımı zannetmiyorum. Para değil de kötü bir durum beni uzaklaştırır.
Öyle bir dönem oldu mu?
Olmadı. 3 gün atmadığım zamanlar oldu da o da yine hastaydım.
Kaç para verseler uğurunuz olarak gördüğünüz ve asla birine vermeye kıyamadığınız bir şeyden vazgeçersiniz?
Aslında bir kolyem var her gün takarım ve çıkarmam. Youtube'a ilk başladığımda abim almıştı. Bunu da parayla değişemezsin ki. Bu başka bir şey.
Youtube da gerçekten çok fazla kazançlar var mı?
Bence bu tamamen kişiyle alakalı, izlenmeleriyle alakalı. Bir de her ay değişken bir şey. Tabii ki güzel bir kazanç var bu konuda yalan söyleyemem. Ancak her zaman da hayal edilen gibi de olmuyor. Sonuçta şöyle bir şey var mesela son 3 aydan baz aldığımızda pandemi biraz daha azalıyor gibi oldu tam olarak bitmese de. Herkes dışarıda, kimse evinde değil, herkes partiliyor. Öyle olmasa bile aktif hayatlarına devam ediyorlar. Bu süreçte de sosyal medyaya ilgi azaldı. Youtube izlenmeleri de düştü.
Pandemi size olumlu yansıdı değil mi? Herkes evdeydi, herkes sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyordu.
Evet, ama ben pandeminin ekmeğini o anlamda yiyemedim. Biraz geç kaldım. Çünkü ben bu mart ayında başladım ama geçen seneki kadar yoğun değildi. Benden daha önce başlayanlar tabi ki daha fazla izlenmiştir diye düşünüyorum.
Hiç estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?
Ufak işlemler yaptırmak istiyorum. Alnıma botoks gibi minik işlemler.
SİZİNLE DAHA HESABIMIZ BİTMEDİ!
Buradan gönderme yapmak istediğiniz, bir laf atmak istediğiniz biri var mı?
Çok vardır ama ufak bir genelleme yaparak bir gönderme yapabiliriz. Başta abime ondan da sekip bizi üzenlere bir şey söylemek istiyorum. Sizinle daha hesabımız bitmedi. Daha görecek çok şeyimiz var. Bunu söyleyebilirim şuanda.