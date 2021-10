Ünlü YouTuber Eda Biçim’den bomba itiraflar: Ağabeyim Ali Biçim ile Mesut Can Tomay’ın emeği çok fazla!

PİŞMAN OLDUM

Pişman mı oldunuz?

Pişman oldum çünkü okulumu hiçbir zaman sevemedim. Ne okulumdan ne de bölümümden hiçbir zaman verim alamadım. Beni geliştirdiğini hiç düşünmedim. Bu sebeple biraz pişmanım.

Şuan da Youtube üzerine bir şeyler yapıyorsunuz. Kariyer hedeflerin neler?

Youtube ve Instagram'da tabii ki bir sürü hedeflediğim, planladığım şeyler var ama onların dışında kendi markamı kurmak istiyorum. Eğer kendi markamı kurarsam da takı ve makyaj üzerine olsun istiyorum. Bunu Youtube ve Instagram ile desteklemeyi çok isterim. Ancak öncelikli hedefim şuan Youtube'da 300 bin takipçiye ulaştım hatta bir hafta önce ofisimizde kutlamasını yaptık. Şuan hızlı bir şekilde 500 bin, 1 milyon takipçi sayısına ulaşmak istiyorum. Öncelikle kendimi oralarda geliştirmek istiyorum. Diğer şeyler ikinci planda açıkçası.

6 ay önce Youtube'a başladınız. Çok hızlı bir yükseliş yaşadınız. Bunun sırrı nedir?

Tabii ki abimin ve Mesut'un desteğini asla esirgeyemem. Her şekilde her zaman benim yanımda oldular ve biz birbirimizi her zaman desteklediğimiz için onların bende emeği çok fazla. Hem o, hem de aşırı derecede severek yapıyorum. İnanılmaz mutluyum. Hiçbir sorunu gözümde büyütmüyorum. Tamamen kendimi buna odakladığım için her şey çorap söküğü gibi geliyor.

"YETER" DEDİĞİM OLUYOR

Genelde Ali Biçim 'in kardeşi olarak anılıyorsunuz. Bu sizi rahatsız ediyor mu?

Bu beni rahatsız etmiyor. Bazen sadece yeter dediğim oluyor ama buna çok fazla takılmıyorum.