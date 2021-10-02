Ünlü YouTuber Eda Biçim’den bomba itiraflar: Ağabeyim Ali Biçim ile Mesut Can Tomay’ın emeği çok fazla!

ABİM ALİ BİÇİM ÇOK ZOR BİR KARAKTER!

Abiniz Ali Biçim ile nasıl bir ilişkiniz var?

Bunu her yerde mutlaka söylüyorum burada da söyleyeyim, abim çok zor bir karakter. Ben ona göre daha yumuşak, alttan alan, kendi halinde bir insanım. Ancak çoğu konuda birbirimizi tamamlıyoruz. Kedi köpek gibi didiştiğimiz zamanlar tabii ki oluyor. Gün sonunda yine 'mıç mıç' oluyoruz. Böyle değişik bir ilişkimiz var. Kopamıyoruz. Aynı evde yaşıyoruz ama boşanmaya karar verdik (gülüyor). Şuan ev bakıyorum.

Aranızda kıskançlık oluyor mu?

Hiç olmuyor. Çünkü o her zaman çok başarılı bir insan oldu. Ben ona, o bana her zaman destek. Hiç öyle şeylerimiz olmadı ama belki hayatına biri girerse ve beni ikinci plana atarsa o zaman ufak bir kıskançlık söz konusu olabilir.

Abiniz sizi kıskanıyor mu?

Hayır. Özel hayatımda hiç kimse olmadığı için de kıskanmamış olabilir.

Abiniz Youtuber olmasa siz bu platforma girer miydiniz? İçerik üretir miydiniz ve bu kadar hızlı yükseliş yaşar mıydınız?

Abim bu platformda olmasa da bu platformda olacağımı gerçekten düşünüyorum. Çünkü bu benim 2015-2016 zamanlarında da istediğim ama kavuşamadığım bir şeydi. Çünkü o zamanlar Youtube'da olan çok az insan vardı. Çok sayılı isimlerdi. O zamanlar benimde Youtuber olma hayalim vardı hatta bir şeyler yapmıştım. Bir kanalım vardı maalesef o zamanlar ki erkek arkadaşımla bir kanal açmıştık. O zamanlar da kendi çapımda izleniyordu. 2017 zamanına göre 350-400 bin izlenmesi vardı. 500 bine kadar çıktığını hatırlıyorum. Ayrıldığımız zaman hepsini sildim. "Bu kadar hızlı yükseliş yaşar mıydınız?" sorusuna gelecek olursam, bunu bilmiyorum. Yine bir yükseliş yaşardım ama belki bu kadar olmayabilirdi.

İçerik üretirken zorlandığın anlar oluyor mu?

Zorlandığım değil de mesela videoyu yüklüyorum ve haftaya ne yapacağız diye kendime sorduğum oluyor. Bu düşünce insanın kafasından çıkmıyor. Sürekli farklı bir şey üretmek zorundasın. İnsanlara bir şey sunmak ve insanların beğenisini almak zorundasın. Kafayı çok meşgul eden bir şey aslında. Bu bence tüm bu platformda olan insanların yaşadığı bir şey.

Örnek aldığınız bir isim var mı?

Yurt dışından esinlendiğim kanallar var. MrBeast var, A4 var. Kendisi tam bir deli. Bu kişilerden esinleniyorum fakat bir de bizim şirket kısmında fikir aldığımız patronumuz var. Ondan yardım alıyorum.