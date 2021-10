Burnunuzu Peri Bacaları gibi kaldırtmayın

Eskİ futbolcu Rüştü Reçber 'in eşi Işıl Reçber , samimi açıklamalar yaptı. Estetik operasyonlar konusunda gençleri uyaran Reçber, "Meme büyütme işlemi yaptırıyorsanız vücudunuza göre çok büyük görünmemeli. Burnunuzu kaldırtıyorsanız Peri Bacaları gibi olmamalı. Her şeyin kararında olması lazım, abartmayın! Yaptırdığınız estetikler belli olmasın" diye konuştu.Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Reçber, sözlerine şöyle devam etti: "Ellerinde fotoğrafla 'Saçım, yüzüm, burnum, elmacık kemiğim onun gibi olsun' diyorlar ama olmuyor. Sonuçta bir alt yapı var. Sonra da 'Onun gibi olmadı neden?' diye isyan ediyorlar. Kıyafet bile her kadında farklı durur. O burnu da, saçı da herkes farklı taşır."