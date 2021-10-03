Çocuklarım, işim ve spor’

AZRA Akın, Nefise Karatay
, Müge Boz
, Esra Eron
, Ayşe Kucuroğlu
gibi isimler, Çağla Şıkel'in Ema Jewellery
ile yaptığı işbirliği kapsamında hazırladığı takı koleksiyonunun The St. Regis İstanbul'daki davetinde buluştu. Gecede kendi tasarladığı takılarla kameraların karşısına geçen Şıkel, şöyle konuştu: "Takılarla aşk dolu bir ilişkim var. Ne taksam yetmiyor, ne kadar takarsam o kadar kendimi iyi hissediyorum." Şıkel enerjisinin sırrını da şu cümlelerle açıkladı: "Beni şarj eden çok şey var. Bunlardan biri; işim. İkincisi; çocuklarım. Üçüncüsü; spor ve kişisel gelişime olan ilgim."