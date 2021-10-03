İmparatorun eşyaları Müzayedeye çıkıyor

Moda dünyasında 'imparator' ya da Almancasıyla söylemek gerekirse 'kaiser' denildiği zaman akıllara tek bir isim gelir: Karl Lagerfeld
... 2019 yılında 85 yaşında gözlerini dünyaya yumana kadar moda dünyası Almanya
doğumlu bu vizyoner tasarımcının izindeydi desek yalan olmaz... Hepimizin şu an dev modaevleri olarak tanıdığımız birçok markanın, bugün bulundukları noktaya gelmesinde onun dokunuşu ve tasarımcı dehası etkili oldu... 1955 yılında Pierre Balmain
'in önce asistanı ardından stajyeri olarak iddialı bir şekilde Fransız moda dünyasına adım atan Lagerfeld, birkaç yıl içinde vintage markaları takip edenlerin yakından tanıdığı Jean Patou markasının kreatif direktörü oldu. Bir süre Tiziani
markası için ardından da Charles Jourdan
, Chloe, Krizia ve Valentino için çalışan tasarımcı, 1980 yılında Chanel
'de işe başladı. Söylemem lazım; Lagerfeld Chanel'e adım attığında marka çoktan 'ölü' kabul ediliyordu. Coco Chanel'in ölümünün ardından iflasını açıklama aşamasına kadar gelen, hiçbir popülaritesi bulunmayan Chanel sizin için ne ifade ediyorsa bunu tamamen Karl Lagerfeld'e borçlu... Ve son yıllarda tam bir yükselişe geçen Fendi modaevinin bu kadar popüler olmasının ardında da yine Lagerfeld var... Tüm bu satırlar konuya giriş içindi aslına bakarsanız... Hafızası pek de kuvvetli olmayan bizlere yeniden Lagerfeld'i hatırlatma çalışmasından sonra gelelim bugün bu ünlü tasarımcının neden bu sayfaya konu olduğuna... Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Sotheby's, Lagerfeld'in çeşitli evlerinde bulunan yaklaşık bin parçanın satışa çıkacağını açıkladı. İlki 3-5 Aralık'ta Monaco'da düzenlenecek olan açık artırmanın ardından altı ay boyunca çeşitli sergiler ve 8 farklı açık artırma daha düzenlenecek.
BÜYÜK HEYECAN YARATTI
Sanatla, eğlenceyle, bilimle, modayla dolu bir hayat yaşayan ve zaman zaman da büyük tartışmalara neden olan Lagerfeld'in evlerinden toplanan bin parçanın satışa çıkacak olması moda dünyasında ve tasarımcıya hayran olanlar arasında heyecan yarattı. En başta Lagerfeld'in adeta imzası haline gelen parmaksız 200 deri eldiven, kullandığı 3 Rolls Royce
satışa çıktı. Seyahatleri sırasında sık sık kullandığı Goyard valizler ve çantalar ile krokodil Chanel bir çanta da açık artırmada. Lagerfeld'e ait Dior, Saint Laurent, Comme des Garçons ve Martin Margiela tasarımı takım elbiseler de açık artırmayla satışa çıkacaklar arasında yer alıyor. Ve belki de beni tüm müzayede listesi içinde en heyecanlandıran şey ise Lagerfeld'e ait iddialı ev dekorasyon parçalarının ve sanat eserlerinin de alıcılarla buluşuyor olması...
KENDİSİ 28.5 DOLAR KAZANMIŞTI
Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir servete sahip olan Lagerfeld'in evlerinde ne tür sanat eserlerinin ve tasarım parçalarının olduğunu siz tahmin edin... Jeff Koons, Takashi Murkami listede en çok yer alan isimler. Mobilyalar ve ev dekorasyon parçaları ise ağırlıklı olarak Marc Newson, Martin Szekely, Ron Arad, Gino Sarfati, Louis Süe ve Andre Mare imzalı. Ayrıca 20'inci yüzyılın en popüler illüstrasyon sanatçıları Georges Lepape ve Ludwig Hohlwein'in eserleri de yine satışa çıkan parçalar arasında. Tüm bunların fiyatları 200 Euro ile 60 bin Euro arasında değişiyor... Eminim hepimiz içimizden küçük bir hesap yaptık... Müzayede sonucunda milyonlarca dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. 2000 yılında 18'inci yüzyıla ait topladığı sanat eserlerini ve mobilyaları kendisi satışa çıkaran Lagerfeld bundan 28.5 milyon dolar kazanmıştı.