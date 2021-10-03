Şarkıcı Gülşen yaptığı paylaşımı silip yeniden paylaştı! Gülşen’in fotoğrafına yorum yağdı!

Ünlü şarkıcı Gülşen, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Gülşen, Ankara konserinden fotoğraflar paylaştı.
'FOTOĞRAFLARI NEDEN SİLDİN?' DİYEN TAKİPÇİLERİ İÇİN FOTOĞRAFI TEKRAR PAYLAŞTI
Ancak ünlü şarkıcı, fotoğrafı hemen sildi. Takipçileri 'fotoğrafları neden sildin?' diye sorunca ünlü şarkıcı bir süre sonra fotoğrafları paylaşıp tekrar takipçilerinin beğenisine sundu.
"BİRAZ EKMEK YESEN..." DİYEN TAKİPÇİLER OLDU!
Sosyal medya takipçileri sanatçının fotoğrafının altına, 'Muhteşem', 'sanat eseri', 'biraz ekmek yesen var ya on numara olur' ve 'Ankara daha güzelini görmedi' gibi yorumlar yaptı.
LONDRA'YA TAŞINMA KARARI ALMIŞTI!
Bu arada ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medyadan paylaştığı haberle Oğlu Azur Benan'ın eğitim hayatına Londra'da başladığı duyurmuştu. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu oğulları Azur Benan'ı da alıp Londra'ya gitmişti. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, radikal bir kararla İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınma kararı aldı.Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra'ya gitmişti… Ünlü çiftten radikal karar!