Şarkıcı Gülşen yaptığı paylaşımı silip yeniden paylaştı! Gülşen’in fotoğrafına yorum yağdı!

"BİRAZ EKMEK YESEN..." DİYEN TAKİPÇİLER OLDU!

Sosyal medya takipçileri sanatçının fotoğrafının altına, 'Muhteşem', 'sanat eseri', 'biraz ekmek yesen var ya on numara olur' ve 'Ankara daha güzelini görmedi' gibi yorumlar yaptı.