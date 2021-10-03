Haberler Günaydın Haberleri Yargı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı: Yargı dizisi yeni bölüm hangi gün, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:32 Son Güncelleme: 3.10.2021 19:32

Yargı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı: Yargı dizisi yeni bölüm hangi gün, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Yargı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı: Yargı dizisi yeni bölüm hangi gün, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı ile gündeme geliyor. Fragmandaki bazı sahneler sebebiyle dizinin izleyicileri Yargı yeni bölüm hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin başrollerde yer aldığı dizi, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. İki kanun insanının aileleriyle ilgili gizemli bir cinayeti çözme sürecini işleyen dizi 3. Bölümüyle ekrana gelecek. İşte Yargı 3. Bölüm fragmanı!

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Yargı dizisi bir cinayet üzerine yolları kesişen bir avukatla savcının hikayesini işliyor. Savcı Pars ve Avukat Ceylin'in araştırdığı bu dava, onları içinden çıkılamaz bir duruma sürüklüyor. Dikkat çekici senaryosuyla gündeme gelen dizi "Yargı yeni bölüm hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?" sorusuyla inceleniyor. Yargı 3. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar haberimizde.

YARGI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin yeni bölüm 2. fragmanında Savcı Pars'ın Ilgaz'a söylediği "Ceylin'le mesafeli ol, çünkü onunla ben ilgileniyorum!" dediği sahne izleyiciyi şaşkına çevirdi. Ayrıca Ilgaz ve Ceylin'in yakınlaştığı sahne de yeni bölümle ilgili heyecanlandırdı. Ilgaz'ın ''Biz ikimiz el ele vereceğiz, bize bu acıyı yaşatanı bulacağız!'' dedikten hemen sonra Ceylin'e sarıldığı bu anlar dikkat çekti.

YARGI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arabada bulunan fotoğraf ortalığı karıştırıyor. Ceylin'in kardeşi İnci ile Ilgaz'ın babası Metin'in samimi fotoğrafı sonrası olay arapsaçına dönüyor.

Ceylin, Ilgaz'a sert tepki verirken kafası karışan Ilgaz soluğu babasının yanında alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Ilgaz, babası Metin'e fotoğraftaki durumu soruyor.

YARGI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Yargı yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Kanal D'de!

Yargı 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Yargı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı: Yargı dizisi yeni bölüm hangi gün, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?
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