60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldatmıştı… Üçüncüsü de tarih oldu!

Bu arada geçen yıl Tevainyte ile aşkını böbürlenerek anlatan Cem Uzan, şimdi de yakın çevresine ballandıra ballandıra Valerie adlı genç bir kadınla aşk yaşadığını anlatıyormuş! Uzan'ın artık övünülecek bir şeyi kalmamış olacak ki, sürekli çapkınlıklarıyla övünüp duruyor!!!