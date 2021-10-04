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Giriş Tarihi: 4.10.2021 07:24 Son Güncelleme: 4.10.2021 07:32

60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldatmıştı… Üçüncüsü de tarih oldu!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldatmıştı… Üçüncüsü de tarih oldu!

Hapis kokusu alınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan, üçüncü kez boşandı. Cem Uzan 28 Kasım 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Uzan, 40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan eşi Fanny Hanım'ı, 27 yaşındaki Gabrielle ile aldatmıştı. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Cem Uzan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Türkiye'yi dolandırıp hapis kokusu alınca Ekim 2009'da Fransa'ya kaçan firari işadamı Cem Uzan, üçüncü kez boşanmış! İlk evliliğini 1981'de Şebnem Berker'le, ikincisini 1997'de Alara Koçibey ile yapan Cem Uzan'ın, Kasım 2012'de evlendiği üçüncü eşi Monakolu Fanny Blanchelande ile yuvasının çatırdadığını Eylül 2020'de yazmıştım. Geçen yıl 'Azgın Teke' sendromuna kapılan Cem Uzan, eşinin de arkadaşı olan 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için evini terk etmişti.

Yarı yaşından küçük sevgilisi Tevainyte ile 'büyük aşkı' kısa sürse de, eşi kendisini affetmemişti. Bir yıldan fazla süredir ayrı yaşayan çift, sonunda boşanmış.

Bu arada geçen yıl Tevainyte ile aşkını böbürlenerek anlatan Cem Uzan, şimdi de yakın çevresine ballandıra ballandıra Valerie adlı genç bir kadınla aşk yaşadığını anlatıyormuş! Uzan'ın artık övünülecek bir şeyi kalmamış olacak ki, sürekli çapkınlıklarıyla övünüp duruyor!!!

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60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldatmıştı… Üçüncüsü de tarih oldu!
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