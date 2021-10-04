60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldatmıştı… Üçüncüsü de tarih oldu!

Türkiye'yi dolandırıp hapis kokusu alınca Ekim 2009'da Fransa'ya kaçan firari işadamı Cem Uzan, üçüncü kez boşanmış! İlk evliliğini 1981'de Şebnem Berker'le, ikincisini 1997'de Alara Koçibey ile yapan Cem Uzan'ın, Kasım 2012'de evlendiği üçüncü eşi Monakolu Fanny Blanchelande ile yuvasının çatırdadığını Eylül 2020'de yazmıştım. Geçen yıl 'Azgın Teke' sendromuna kapılan Cem Uzan, eşinin de arkadaşı olan 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için evini terk etmişti.
Yarı yaşından küçük sevgilisi Tevainyte ile 'büyük aşkı' kısa sürse de, eşi kendisini affetmemişti. Bir yıldan fazla süredir ayrı yaşayan çift, sonunda boşanmış.
Bu arada geçen yıl Tevainyte ile aşkını böbürlenerek anlatan Cem Uzan, şimdi de yakın çevresine ballandıra ballandıra Valerie adlı genç bir kadınla aşk yaşadığını anlatıyormuş! Uzan'ın artık övünülecek bir şeyi kalmamış olacak ki, sürekli çapkınlıklarıyla övünüp duruyor!!!