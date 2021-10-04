Cezaevine gönderilen orkestra ekibi Bülent Ersoy'a öfke kustu: "Hayatımızı mahvettin! Bunun ahı çıkacak"

KKTC'de sahte PCR testi davasında yargılanan şarkıcı Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi için mahkeme kararını açıkladı. Orkestra ekibi sahte PCR testi ile ülkeye giriş yaptıkları için 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, orkestra şefi ise 45 gün hapis cezası aldı.
KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA VERİLECEK
Öte yandan, sahte PCR testi hazırlayan ve test için aracı olduğu belirtilen otel yönetimi ile sağlık görevlilerinin davalarının devam ettiği Gazi Mağusa mahkemesinin kararını önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.
PCR TESTİNİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
KKTC'de 28 Ağustos akşamı bir otelde konser veren 'Diva' lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un orkestra ekibinin PCR testlerinin Ercan Havalimanı'ndaki kontrollerde sahte olduğu ortaya çıkmıştı.
1 AY GÖZETİM ALTINDA TUTULMUŞTU
Gözaltına alınan ekip, PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katılmıştı. Ekip konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarılmış, 1 ay boyunca gözetim altında tutulmuştu.
BÜLENT ERSOY'A ÖFKE KUSTULAR
Çıkan karar sonrasında orkestra üyelerinden biri ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'u suçlayarak, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.
"BUNUN AHI ÇIKACAK!"
Ekibin bir diğer üyesi ise, "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" diye konuştu.
ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy ise sosyal medyadan konuyla bir açıklama yaparak, ""Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim" ifadelerini kullandı.