Cezaevine gönderilen orkestra ekibi Bülent Ersoy'a öfke kustu: "Hayatımızı mahvettin! Bunun ahı çıkacak"

KKTC'de sahte PCR testi davasında yargılanan şarkıcı Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi için mahkeme kararını açıkladı. Orkestra ekibi sahte PCR testi ile ülkeye giriş yaptıkları için 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, orkestra şefi ise 45 gün hapis cezası aldı.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA VERİLECEK

Öte yandan, sahte PCR testi hazırlayan ve test için aracı olduğu belirtilen otel yönetimi ile sağlık görevlilerinin davalarının devam ettiği Gazi Mağusa mahkemesinin kararını önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.

PCR TESTİNİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI



KKTC'de 28 Ağustos akşamı bir otelde konser veren 'Diva' lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un orkestra ekibinin PCR testlerinin Ercan Havalimanı'ndaki kontrollerde sahte olduğu ortaya çıkmıştı.