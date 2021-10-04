Mehmet Dinçerler’le aşk yaşayan Hadise’den şaşırtan hamle! ’İstenmeyen gelin’ haberleriyle gündemde olmuştu

Aşk hayatında mutluluğu bir türlü istediği mutluluğu yakalayamayan Hadise, aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de buldu. Temmuz ayında Bodrum'da görüntülenen çiftin birliktelikleri ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan ve son günlerde 'İstenmeyen gelin' haberleriyle gündemde olan Hadise'den şaşırtan hamle geldi.
Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti. Şarkıcı, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdiği ortaya çıktı.
Hadise, müstakbel görümcesine mutluluklar diledi. Hadise'nin tüm ailenin katıldığı nişan törenine gitmezken, çiçek göndermesiyle ise, 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmış oldu.
Dinçerler, annesiyle çektirdiği fotoğrafın hemen arkasında sevgilisi Hadise'nin gönderdiği çiçeklerin olması dikkat çekti.
'ELMASLAR BİR KIZIN EN İYİ ARKADAŞIDIR'
Yüzüğünü gösterdiği bu pozu "Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır" notuyla Instagram hesabından yayınlayan Hadise, sevenlerini heyecanlandırdı.
Güzel popçu, takipçilerinden 260 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Bazı takipçileri, Hadise'nin sevgilisi Dinçerler'e 'evlilik' mesajı verdiğini ileri sürdü.
Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan şarkıcı, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz" ifadelerini kullanmıştı.