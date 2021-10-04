Mehmet Dinçerler’le aşk yaşayan Hadise’den şaşırtan hamle! ’İstenmeyen gelin’ haberleriyle gündemde olmuştu

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan şarkıcı, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz" ifadelerini kullanmıştı.