Saç dökülmesi deyip geçmeyin!

Erkek ya da kadın fark etmeksizin ergenlikten itibaren saç modeli önemli olmaya başlar. O dönemde saçın şekli, rengi ve dönem modasına uygun olup olmadığı çok konuşulur. Saç, kimi zaman ortamlarda kabul görme, kimi zaman dikkat çekme kimi zaman da karşı cinse kendini beğendirme amacıyla sosyal hayatı şekillendirmede önemli bir rol oynar. Çünkü saç dış görünüşü tamamlar, kişinin psikolojisini etkiler. Peki, saç dökülmesi
kadınların ve erkeklerin ruh hâlini nasıl etkiliyor? Bugünkü yazımda saçın hayatımızdaki öneminden ve psikolojiye etkisinden bahsedeceğim.
KAYBETME KORKUSU
Saçın kadındaki ve erkekteki etkileri, bu alana bakış açınızı değiştirebilir. Toplumda genelde saç modeli, saç ekimi ya da saç şekli denilince akla ilk gelen kadınlar olur. Oysa saçın erkekler için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Psikolog Meltem Demir Uğuz
, saç dökülmesinin birçok erkekte travma yarattığını belirtti. Kadınlar saçlarını güzelliklerinin ve cazibenin bir belirtisi olarak görürken, erkekler saçlarını çoğunlukla güç ve erkeklik belirtisi olarak görür. Fakat belli sağlıksal sebeplerle ya da genetik faktörlerle dökülen saçlar bir süre sonra kişinin psikolojik durumunu da etkilemeye başlar. O yüzden saç dökülmesi durumu özellikle erkeklerde kaygı, kendini beğenmeme, güven kaybı, değersizlik hissi gibi birçok psikolojik semptoma sebep olabilir. Yapılan bazı araştırmalar gösteriyor ki; depresyon, anksiyete ve sosyofobi saç dökülmesi yaşayan kişilerde, genel nüfusa göre daha sık görülür. Hatta başka araştırmalara göre de saç dökülmesi yaşayan kişilerde kaybetme korkusunun geliştiği bulunmuştur. Dünyadaki en büyük sektörlerin de saça hizmet ettiğini görüyoruz. Kuaförler, kozmetik sektörü, saç ekimi, saç boyası, saç kurutma makineleri, saç şekillendiriciler, şampuanlar, bakım kremleri gibi daha sayamadığımız birçok kalem var bu alanda hizmet eden.
SAÇ TAKINTILI ERKEKLER İÇİN SÖYLENENLER DOĞRU MU?
Saç takıntısı
olan erkeklerle ilgili birçok şey duyuyoruz. Peki, bunların doğruluğu nedir? Mesela kel erkeklerin, saç dökülmesi olmayan erkeklere göre cinsellik gücünün daha fazla olduğu söylentilerinin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Yine kelliğin yüksek sosyal statü sinyali veren bir özellik olduğu da söylenir. Tüm bunlar sadece kulaktan dolma bilgilerdir. Diğer sık duyduğumuz başka bir konu ise erkek tipi saç dökülmesidir. Erkek tipi saç dökülmesi
tedavilerinde saça uygulanan hiçbir tedavi şekli, dökülen saçı geri getirmez, sadece dökülmeyi önlemek için uygulanır. Dökülmüş bir saçı yeniden yerine koymanın tek yolu saç ekimidir. Bundan dolayı saçlarınız tam dökülmeden doktorunuzun tavsiyesi ile ne kadar erken önlem alıp gerekirse saç ekimi yaptırarak saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Yeni teknikler ve teknolojilerle birlikte, saç ekimi artık eskisi kadar zor bir işlem değildir. Burada önemli olan, hastanın doktoruna güvenmesi ve olması gereken steril şartlarda uzman kişiler tarafından işlemin yapılmasıdır. Ülkemiz bu konuda çığır aşmış olup, başarısını tüm dünyaya kanıtlamıştır.