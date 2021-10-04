Ünlü manken Sibel Meriç erotik filmlerin peşine düştü! ‘Bana ait değil, engelleyin’

Ünlü manken ve şarkıcı Sibel Meriç internet üzerinde adıyla yayınlanan erotik filmlerin peşine düştü. Sanat dünyasında iddialı giyim tarzı ve mankenlik geçmişiyle bilinen Sibel Meriç 2000 yılında yayınlanan erotik bir filmin peşine düştü. Sosyal medya ve internet sitelerinde Sibel Meriç'e ait olduğu iddia edilerek servis edilen filmden rahatsızlık duyan Meriç Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
'FİLMLER BANA AİT DEĞİL ENGELLEYİN'
Ünlü mankenin avukatı tarafından hakimliğe sunulan dilekçede kendisinin 2000 yılında erotik bir filmde oynadığının iddia edildiğini, ancak bu kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Meriç dilekçenin devamında özel hayatına kasıtlı olarak saldırıda bulunulduğunu yetişkin içerikli filmlerle isminin geçirilerek zarar verme saikiyle hareket edildiğini belirtti.
HAKİMLİK TALEBİ REDDETTİ
Onlarca film sitesi ve sosyal medya platformlarında yayınlanan filmlerde fotoğraflarının da bulunduğunun altını çizen Sibel Meriç söz konusu linklerin erişime engellenmesini talep etti. Dilekçeyi inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Sibel Meriç'in erişim engeli talebini reddetti.