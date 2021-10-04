Ünlü manken Sibel Meriç erotik filmlerin peşine düştü! ‘Bana ait değil, engelleyin’

'FİLMLER BANA AİT DEĞİL ENGELLEYİN'

Ünlü mankenin avukatı tarafından hakimliğe sunulan dilekçede kendisinin 2000 yılında erotik bir filmde oynadığının iddia edildiğini, ancak bu kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Meriç dilekçenin devamında özel hayatına kasıtlı olarak saldırıda bulunulduğunu yetişkin içerikli filmlerle isminin geçirilerek zarar verme saikiyle hareket edildiğini belirtti.