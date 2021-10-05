100 bin $’lık hata

10 MADDE VAR
ÜNLÜ DJ Doğuş Çabakçor
, geçen yıl eşi Begüm Yücel
'den boşanmıştı. Çiftin arasında da 10 maddelik bir protokol imzalanmıştı. Mahkeme kararına göre; baba Doğuş Çabakçor, sosyal medyayı ticari amaçla kullandığı için çocuklarının görüntülerini medya platformunda annenin onayı olmadan paylaşamayacaktı. Eğer paylaşım yaparsa Çabakçor'un 100 bin dolar ceza ödemesi kararlaştırılmıştı.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
ÜNLÜ DJ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından çocuklarının doğum günüyle ilgili video yayınladı. Anne Begüm Yücel hemen mahkemeye başvurup erişim engeli istedi. Yücel, video içerisinde dünyaca ünlü birçok markanın kullanıldığını, çocuklarının adeta metalaştırıldığını belirtti. Mahkeme erişim yasağı getirdi. Ancak annenin ihlal nedeniyle 100 bin dolar talep edip etmeyeceği merak konusu oldu.
EVLİLİĞİ İHANET MESAJLARI BİTİRMİŞTİ
Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Yücel'in 8 yıllık evliliği ihanet yüzünden bitmişti. Çabakçor'un sosyal medyada aynı anda 20 kızla flört mesajlarını yakalayan Begüm Yücel, soluğu mahkemede almıştı.