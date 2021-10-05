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Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:18 Son Güncelleme: 5.10.2021 07:21

Çocuklarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan DJ Doğuş Çabakçor’un başı derde girdi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Çocuklarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan DJ Doğuş Çabakçor’un başı derde girdi

İki çocuğunun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan DJ Doğuş Çabakçor’un başı derde girdi. Ünlü DJ Doğuş Çabakçor'un eski eşi Begüm Yücel, boşanma protokolünde yer alan ‘Baba, anneden izinsiz çocukların fotoğrafını paylaşırsa 100 bin dolar ceza öder’ maddesine aykırı davranış nedeniyle mahkemeye başvurdu

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor, geçen yıl eşi Begüm Yücel'den boşanmıştı. Çiftin arasında da 10 maddelik bir protokol imzalanmıştı.

10 MADDE VAR

Mahkeme kararına göre; baba Doğuş Çabakçor, sosyal medyayı ticari amaçla kullandığı için çocuklarının görüntülerini medya platformunda annenin onayı olmadan paylaşamayacaktı. Eğer paylaşım yaparsa Çabakçor'un 100 bin dolar ceza ödemesi kararlaştırılmıştı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

ÜNLÜ DJ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından çocuklarının doğum günüyle ilgili video yayınladı. Anne Begüm Yücel hemen mahkemeye başvurup erişim engeli istedi. Yücel, video içerisinde dünyaca ünlü birçok markanın kullanıldığını, çocuklarının adeta metalaştırıldığını belirtti. Mahkeme erişim yasağı getirdi. Ancak annenin ihlal nedeniyle 100 bin dolar talep edip etmeyeceği merak konusu oldu.

EVLİLİĞİ İHANET MESAJLARI BİTİRMİŞTİ

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Yücel'in 8 yıllık evliliği ihanet yüzünden bitmişti. Çabakçor'un sosyal medyada aynı anda 20 kızla flört mesajlarını yakalayan Begüm Yücel, soluğu mahkemede almıştı.

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Çocuklarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan DJ Doğuş Çabakçor’un başı derde girdi
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