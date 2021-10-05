Çocuklarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan DJ Doğuş Çabakçor’un başı derde girdi

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

ÜNLÜ DJ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından çocuklarının doğum günüyle ilgili video yayınladı. Anne Begüm Yücel hemen mahkemeye başvurup erişim engeli istedi. Yücel, video içerisinde dünyaca ünlü birçok markanın kullanıldığını, çocuklarının adeta metalaştırıldığını belirtti. Mahkeme erişim yasağı getirdi. Ancak annenin ihlal nedeniyle 100 bin dolar talep edip etmeyeceği merak konusu oldu.