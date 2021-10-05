Fenomen olmak için anneannesinin kafasında yumurta kırmıştı! Rüzgar Ozan Dikici, Seren Serengil’den şikâyetçi oldu

ANNEANNESİNİN DE HABERİ YOKMUŞ

Rüzgar Ozan Dikici'nin skandal hareketi sonrası televizyon programlarında bu kez sosyal medya kullanımı ve çocuklar üzerinde oluşturduğu etki tartışma konusu haline gelmişti. Başında yumurta kırılan anneanne bir televizyonun canlı yayınına bağlanarak, 'Benim haberim yoktu. Bana seslenip yanıma oturdu ardından kafama bir şey döktü. Ben şampuan zannettim ama yumurta kırmış' diye konuşmuştu.