Fenomen olmak için anneannesinin kafasında yumurta kırmıştı! Rüzgar Ozan Dikici, Seren Serengil’den şikâyetçi oldu

Anneannesinin kafasında kırdığı yumurtayla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Rüzgâr Ozan Dikici, sunucu Seren Serengil'i kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti. Rüzgâr Ozan Dikici, anneannesinin kafasında kırdığı yumurtayı sosyal medya hesabından yayınlamış olayın büyümesi üzerine binlerce kişi tarafından eleştirilerin odak noktası haline gelerek linç edilmişti.
ANNEANNESİNİN DE HABERİ YOKMUŞ
Rüzgar Ozan Dikici'nin skandal hareketi sonrası televizyon programlarında bu kez sosyal medya kullanımı ve çocuklar üzerinde oluşturduğu etki tartışma konusu haline gelmişti. Başında yumurta kırılan anneanne bir televizyonun canlı yayınına bağlanarak, 'Benim haberim yoktu. Bana seslenip yanıma oturdu ardından kafama bir şey döktü. Ben şampuan zannettim ama yumurta kırmış' diye konuşmuştu.
'TAM DAYAKLIKSIN' SÖZLERİNE SORUŞTURMA
Sunucu Seren Serengil'de videoyu gündeme getirerek Rüzgâr Ozana Dikici hakkında 'Tam dayaklık bu çocuk, terbiyesiz, saygısız, saçlarının rengi ne insana dönüş önce' şeklinde konuştu. Dikici İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Seren Serengil'in kendisini hedef haline getirdiğini onur ve şerefinin zedelendiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
'HAKARET YOK, HUKUK MAHKEMESİNE GİT'
Savcılık şikâyet üzerine ünlü sunucu hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu görüntü kayıtlarını inceleyen savcılık Serengil'in sarf ettiği sözlerde kişinin itibarını zedeleyecek yada küçük düşürecek herhangi bir eyleme rastlamadığını belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Seren Serengil'e takipsizlik vererek dosyayı kapattı.