Kalyon PV Golf Challenge 2021 Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

kalyon Holding, kültür-sanat, bilim-teknoloji gibi alanların yanı sıra spora da destek vermeye devam ediyor. Kalyon Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki önemli şirketlerinden Kalyon PV Güneş Teknolojileri, 1-3 Ekim tarihlerinde 'Kalyon PV Golf Challange 2021' turnuvasını düzenledi. Kemer Country Club'da gerçekleşen turnuvada 218 sporcu mücadele etti. İlk günü 'Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri' sporcularının yarıştığı turnuvada, Junior 18 Çukur kazananı Tibet Filiz olurken, Junior Academy kazananı Ahmet Evyap oldu. Turnuvanın son iki gününde ise iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen 158 sporcusu galibiyet için yarıştı.