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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:33 Son Güncelleme: 6.10.2021 10:33

57 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu kural tanımıyor! Yine yaptı yapacağını...

57 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu kural tanımıyor! Yine yaptı yapacağını...

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Dizine taktığı koruyucu dizlikle de dikkat çeken Çilingiroğlu'nun, küçük bir kaza yaşadığı öğrenildi. Diğer yandan yine kural tanımayan Çilingiroğlu'nun, maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Pandemi döneminin başından beri maske takmayarak sürekli gündem olan Kaya Çilingiroğlu, sorular karşısında ise bakın nasıl tepki verdi...

Spor yorumcusu ve iki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, pandemi döneminin başından beri maske takmamasıyla sürekli gündem olmuştu. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinene Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı.

Ünlü spor yorumcusu yine maskesizdi. Dizini sakatladığı görülen 57 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun koruyucu dizlik takması da dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce üç evlilik yapan Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek konuşmak istemedi.

DAHA ÖNCE DE MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz şubat ayında Feraye Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.

Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" demişti. Gazetecilerin, "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz. Sizin maskeniz yok" karşılını vermesi üzerine Çilingiroğlu, "Siz bana karışmayın" ifadelerini kullanmıştı.

"SİZ SERT DAVRANAN GÖRMEMİŞSİNİZ"

Kaya Çilingiroğlu, daha öncede oğluyla alışveriş turuna çıkmış, muhabirlerin kendisini görüntülemesine anlamsız bir tepki vermişti. Mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" demişti.

Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden futbol yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt vermişti.

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57 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu kural tanımıyor! Yine yaptı yapacağını...
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