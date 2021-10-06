57 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu kural tanımıyor! Yine yaptı yapacağını...

Spor yorumcusu ve iki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, pandemi döneminin başından beri maske takmamasıyla sürekli gündem olmuştu. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinene Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı.
Ünlü spor yorumcusu yine maskesizdi. Dizini sakatladığı görülen 57 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun koruyucu dizlik takması da dikkatlerden kaçmadı.
Daha önce üç evlilik yapan Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek konuşmak istemedi.
DAHA ÖNCE DE MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz şubat ayında Feraye Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.
Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" demişti. Gazetecilerin, "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz. Sizin maskeniz yok" karşılını vermesi üzerine Çilingiroğlu, "Siz bana karışmayın" ifadelerini kullanmıştı.
"SİZ SERT DAVRANAN GÖRMEMİŞSİNİZ"
Kaya Çilingiroğlu, daha öncede oğluyla alışveriş turuna çıkmış, muhabirlerin kendisini görüntülemesine anlamsız bir tepki vermişti. Mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" demişti.